Voormalige president Trump verander planne, besluit om nie in siviele bedrogverhoor te getuig nie

Voormalige president Donald Trump het aangekondig dat hy nie meer in sy siviele bedrogverhoor in New York sal getuig nie, ondanks vorige verwagtinge. Trump het in ’n boodskap op sy sosialemediaplatform, Truth Social, verklaar dat hy nie Maandag in die hof sal verskyn nie. Die verhoor wentel om bewerings dat Trump die waarde van sy eiendomme bedrieglik opgeblaas het. Alhoewel hy voorheen een keer in die verhoor getuig het, sou dit hom nog 'n geleentheid gegee het om te praat en die prokureur-generaal se aantygings teen hom aan te spreek.

Die skielike verandering van planne kom soos die verhoor sy afsluiting bereik ná 11 weke se getuienis. Die regter het reeds 'n dekade van Trump se finansiële state as bedrieglik beskou en sal die strawwe bepaal en of Trump en sy volwasse seuns in die staat sake kan doen.

Trump se prokureur, Chris Kise, het die besluit verduidelik deur te sê dat die voormalige president reeds getuig het en dat daar geen geldige rede vir hom was om na die getuiebank terug te keer nie. Aan die ander kant het Letitia James, prokureur-generaal van New York, beweer dat ongeag Trump se getuienis, hulle reeds sy jare van finansiële bedrog en onregverdige verryking bewys het.

Verder, as Trump Maandag getuig het, sou hy onderhewig gewees het aan 'n gag-bevel wat deur regter Arthur Engoron opgelê is. Die gag-bevel was egter nie relevant vir die inhoud van Trump se potensiële getuienis nie, wat op sy maatskappy en die saak self gefokus het.

Trump se prokureurs het geappelleer teen die mondelinge bevel, maar was tot dusver onsuksesvol. Die kantoor van die prokureur-generaal eis $250 miljoen se skadevergoeding en om Trump te verbied om sake in die staat te doen.

Alhoewel Trump se afwesigheid van die verhoor Maandag 'n vertraging veroorsaak het, sal verrigtinge Dinsdag hervat word. Die kantoor van die prokureur-generaal sal 'n rekeningkundige deskundige kruisondervra, en weerleggingsgetuies sal na verwagting volg. Albei kante het tot 5 Januarie om opdragte in die saak in te dien.