Stamme 3: Teenstanders onthul as 'n spangebaseerde FPS met unieke spelkenmerke

Prophecy Games, die ontwikkelaar agter die hoogs verwagte Tribes-reeks, het uiteindelik hul jongste aflewering, Tribes 3: Rivals, onthul. Hierdie komende speletjie neem die mededingende eerstepersoonskietgenre na nuwe hoogtes met sy spangebaseerde spel, vinnige bewegingsmeganika en klasgebaseerde oorlogvoering.

In Tribes 3: Rivals, speel spelers in intense gevegte om die vyandspan se vlag te vang terwyl hulle hul eie verdedig. Om hulle in hul missie te help, kan spelers kies uit 'n verskeidenheid klasse – lig, medium en swaar – elk toegerus met unieke vermoëns, byvoordele en wapenlaaie. Die speletjie se hoëspoed-bewegingstelsel wentel om die innoverende gebruik van jetpack-vlug en "ski", wat spelers in staat stel om die uitgestrekte kaarte met buitengewone spoed en behendigheid te navigeer.

Alhoewel Tribes 3 tans 5v5-wedstryde ondersteun, oorweeg Prophecy Games aktief ander spelmodusse groottes gebaseer op spelerterugvoer. Daarbenewens het die ontwikkelaars planne om ander spelmodusse, soos tydtoetse, bekend te stel en voertuie in toekomstige opdaterings in te sluit. Boonop bied Tribes 3 spelers die vermoë om pasgemaakte wedstryde, spelmodusse te skep en selfs hul eie inhoud in 'n gefaseerde benadering te ontwerp.

Terwyl 'n vrystellingsdatum vir Tribes 3: Rivals nog nie aangekondig is nie, kan gretige aanhangers deelneem aan beperkte speeltoetse wat oor die volgende paar maande sal plaasvind. Inskrywings vir hierdie speeltoetse is beskikbaar op die speletjie se amptelike webwerf. Die bekendstelling van Tribes 3 word verwag op rekenaar via gewilde platforms soos Steam en die Epic Games Store, met planne vir 'n konsole vrystelling op PlayStation en Xbox op 'n later tydstip.

Wat pryse betref, sal die basisuitgawe van Tribes 3 beskikbaar wees vir $19.95, met premium-uitgawes wat bykomende skoonheidsmiddels teen 'n hoër pryspunt bied. Prophecy Games verseker spelers dat wapens nie ontsluit sal vereis nie en dat alle nie-kosmetiese items maklik toeganklik sal wees. Die ontwikkelaars verwag ook om slegs kosmetiese items vir aankope in die speletjie aan te bied, tesame met die moontlikheid van 'n seisoenpas.

Tribes 3: Rivals bou voort op die nalatenskap van die Tribes-franchise, wat die eerste keer in 1998 ontstaan ​​het en deur die jare kritiese lof gekry het. Prophecy Games, voorheen deel van Hi-Rez Studios, het vroeg in 2020 as 'n onafhanklike ateljee afgestig om die ontwikkeling van Tribes voort te sit en die potensiaal daarvan verder te verken.

