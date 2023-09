Die Top Vyf Geldmaak GTA Online Heists van Alle Tye

Geld is deurslaggewend in Grand Theft Auto (GTA) Online, en rooftogte is een van die vinnigste en winsgewendste maniere om miljoene te verdien. In hierdie artikel sal ons die top vyf geldmaak GTA Online rooftogte ondersoek:

5) Die Bogdan-probleem: Hierdie roof is deel van die Doomsday Heist-aksies en vereis twee tot vier spelers. Een span moet 'n duikboot infiltreer, terwyl die ander dekking bied deur GTA Online se Mammoth Avenger te gebruik. Die uitbetaling vir The Bogdan Probleem is ongeveer $1,425,000 op normale moeilikheidsgraad.

4) The Pacific Standard Job: Hierdie klassieke bankroof-scenario is in 2015 bekendgestel. Dit vereis vier spelers en behels hoërisiko-situasies en gevegte met mededingende roofspanne. Die uitbetaling vir The Pacific Standard Job is $750,000 op Easy, $1,500,000 op Normal, en $1,875,000 op Hard moeilikheid.

3) Die Doomsday Scenario: As een van die dade van The Doomsday Heist, kan hierdie roof deur twee tot vier spelers voltooi word. Alhoewel dit lank is, bied dit 'n uitbetaling van $1,800,000 op normale moeilikheidsgraad en $2,250,000 op moeilike moeilikheidsgraad.

2) The Diamond Casino Heist: Hierdie roof, wat laat in 2019 bygevoeg is, vereis dat spelers 'n Arcade opstel. Dit bied drie benaderings: Silent and Sneaky, Big Con, of Aggressive. Die hoogste uitbetaling van $3,619,000 kan verdien word deur diamante te plunder op harde moeilikheidsgraad.

1) The Cayo Perico Heist: Anders as die ander, kan hierdie roof solo gespeel word. Dit vind plaas op Cayo Perico-eiland en vereis 'n Diamond Casino Penthouse en die Kosatka-duikboot. Die primêre uitbetaling hang af van die teiken, met die Panther-standbeeld wat $4,089,152 op harde moeilikheidsgraad bied.

Hierdie rooftogte bied aan spelers winsgewende geleenthede om rykdom in GTA Online te versamel. Bron: In-game kennis en ervaring.