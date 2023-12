Onthou die nalatenskap van David Correll

6 Desember 2023 – Tomsrivier neem afskeid van 'n ware ikoon toe P. David Correll, bekend as die "Stem van die Indiane", die afgelope Saterdag oorlede is. Correll se impak op die gemeenskap, veral by Hoërskool Suid, kan nie oorskat word nie. As 'n opvoeder, motiveerder en vriend het hy 'n diepgaande invloed op die lewens van talle studente gehad.

Correll se 43-jarige loopbaan by South is gekenmerk deur sy onwrikbare verbintenis tot geskiedenis en die behoud van tradisies. Sy pogings het gehelp om blywende gebruike soos Senior Week, die Victory Bell en die Most Loyal Fan-toekenning te vestig.

Superintendent Mike Citta het teruggedink aan Correll se betekenis, en uitgedruk hoe die oorlede opvoeder die ware verteenwoordiging van die skool was. “Selfs as die skoolhoof het ek uitgestel na mnr. Correll. Hy was die stem, gesig en gees van Suid. Sy impak het verder as die klaskamer gegaan en 'n menigte studente en individue positief beïnvloed. Ek ag myself gelukkig om een ​​van hulle te wees. Hy sal diep gemis word.”

Correll se nalatenskap strek ver buite die grense van die skool. In die somer van 2021 het Amanda Fear en Joanna Sabato Eisman 'n roerende huldeblyk neergelê om sy bydraes tot die Indiese gees te vereer. Hierdie opregte stuk het gedien as 'n bewys van die liefde en bewondering wat baie vir Correll gehad het. Dit is 'n pragtige herinnering aan die belangrikheid daarvan om ons waardering vir ander uit te spreek terwyl hulle nog by ons is.

In 'n digitale wêreld het die impak van Correll se leringe buite die mure van die skool gegaan. ’n Facebook-blad wat daaraan toegewy is om stories en herinneringe van hom te deel, het reeds bestaan, wat die diepgaande impak wat hy gehad het op die lewens van diegene wat hy teëgekom het, ten toon gestel het.

Dit is uitdagend om die diepgaande uitwerking wat David Correll op Tomsrivier gehad het, veral Hoërskool Suid, in te sluit. Hy was nie net 'n stem nie; hy was 'n opvoeder, 'n mentor en 'n vriend. Terwyl sy afwesigheid 'n leemte in die gemeenskap laat, sal sy nalatenskap voortgaan om toekomstige geslagte te inspireer. Correll sal vir altyd onthou word vir sy passie, toewyding en onwrikbare toewyding aan die studente wat hy bedien het.