Generatiewe KI: 'n rewolusie van die toekoms van toepassings

Generatiewe KI-maatskappye maak aansienlike vordering met die verkryging van befondsing om hul ambisies in beide die kommersiële en oopbrondomeine te ondersteun. Onder hierdie maatskappye is See Together, 'n begin wat gefokus is op die ontwikkeling van open source generatiewe KI en KI-modelinfrastruktuur. Onlangs het See Together aangekondig dat dit 'n merkwaardige $102.5 miljoen Series A-finansieringsronde gesluit het. Hierdie befondsing, gelei deur Kleiner Perkins met deelname van Nvidia en Emergence Capital, is 'n belangrike mylpaal vir die maatskappy. Die kapitaal sal aangewend word om See Together se wolkplatform uit te brei, wat ontwikkelaars in staat stel om op oop en pasgemaakte KI-modelle te bou.

Vipul Ved Prakash, medestigter en uitvoerende hoof van See Together, beklemtoon die groeiende vraag na generatiewe KI-strategieë wat nie aan 'n enkele verskaffer gekoppel is nie. In 'n onlangse blogpos het Prakash gesê: "Ons glo generatiewe KI is 'n platformtegnologie, 'n nuwe bedryfstelsel vir toepassings, en sal 'n langtermyn-impak op die menslike samelewing hê." Met die verhoogde vrystelling van kragtige generatiewe modelle op 'n gereelde basis, bied die oopbron KI-grondslag 'n sterk basis vir die ontwikkeling van hierdie toepassings. Prakash beklemtoon die belangrikheid van keuse en opsies in die toekomstige KI-ekosisteem, en beklemtoon die naasbestaan ​​van eie en oop modelle.

See Together se wolkplatform het ten doel om organisasies te bemagtig om KI in hul toepassings te inkorporeer deur skaalbare rekenaars teen meer bekostigbare pryse aan te bied as dominante verskaffers soos Google Cloud, AWS en Azure. Deur die stapel te optimaliseer en gevorderde virtualisasie-, skedulerings- en modeloptimeringstegnieke te gebruik, behaal See Together aansienlike kosteverminderings in interaktiewe afleidingswerkladings op groot modelle.

Verder bedryf See Together 'n wolkinfrastruktuur wat datasentrums in die VSA en EU insluit, wat kliënte soos NexusFlow, Voyage AI en Cartesia bedien. Daarbenewens bied die maatskappy Custom Models, 'n konsultasie-aanbieding wat kliënte in staat stel om hul eie data saam te bring en met See Together se span saam te werk om modelle te ontwerp, bou en toets.

Benewens sy wolkdienste, is See Together verbind tot oopbron-KI-navorsing. Die maatskappy het bygedra tot verskeie projekte, insluitend die ontwikkeling van kletsmodelle en teksgenererende modelle. Hierdie inisiatiewe demonstreer See Together se toewyding om die veld van generatiewe KI te bevorder.

Namate generatiewe KI voortgaan om te ontwikkel, openbaar die beleggingslandskap die potensiaal van die bedryf. Volgens IDC word beleggings in generatiewe KI geprojekteer om $143 miljard teen 2027 te bereik, wat aansienlike groei van $16 miljard vanjaar verteenwoordig. Terwyl generatiewe KI-maatskappye 'n beduidende deel van waagkapitaalbeleggings lok, is dit belangrik om die uitdagings op hierdie gebied te erken. Byvoorbeeld, Stability KI, eens 'n prominente speler in generatiewe KI, ondersoek nou na bewering 'n verkoop weens finansiële stryd en 'n gebrek aan winsgewendheid.

Ten spyte van die uitdagings, hou generatiewe KI 'n geweldige belofte in om die toekoms van toepassings te vorm. See Together se onlangse befondsingsronde beklemtoon die entoesiasme rondom hierdie tegnologie, en hul pogings in oopbron- en konsultasiedienste versterk hul posisie in die mark verder.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is generatiewe KI?

Generatiewe KI verwys na die veld van kunsmatige intelligensie wat fokus op die ontwikkeling van stelsels en modelle wat in staat is om oorspronklike of realistiese inhoud te skep, soos beelde, teks of video's.

2. Hoekom is oopbron KI belangrik?

Oopbron KI bied 'n grondslag vir die ontwikkeling van toepassings deur toegang te bied tot kragtige generatiewe modelle sonder verskaffer-insluiting. Dit maak voorsiening vir groter samewerking, innovasie en keuse in die KI-ekosisteem.

3. Hoe onderskei See Together se wolkplatform homself?

See Together se wolkplatform staan ​​uit deur skaalbare rekenaars teen laer pryse aan te bied in vergelyking met dominante verskaffers soos Google Cloud, AWS en Azure. Die maatskappy behaal kosteverminderings deur optimaliseringstegnieke en gevorderde infrastruktuur.

4. Watter dienste bied See Together?

See Together bied 'n wolkplatform vir hardloop, opleiding en fyninstelling van KI-modelle. Boonop verskaf hulle Custom Models, 'n konsultasiediens wat kliënte help met die ontwerp en bou van modelle gebaseer op hul spesifieke vereistes.

5. Wat is die uitdagings in generatiewe KI?

Generatiewe KI bied uitdagings soos stabiliteit, winsgewendheid en die vestiging van 'n volhoubare sakemodel. Maatskappye in hierdie veld moet hierdie struikelblokke navigeer om suksesvol te wees in 'n hoogs mededingende mark.

Bronne:

– [Sien saam](https://example.com)

– [IDC](https://example.com)