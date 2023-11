Titan Army se bekostigbare spelmonitors: 'n spelwisselaar vir mededingende spelers

Op soek na 'n begroting-vriendelike speletjie-monitor wat nie die werkverrigting in gevaar stel nie? Titan Army, die Chinese monitorvervaardiger, het die speletjie-wêreld deur die storm geneem met sy hoogs mededingende monitors wat onder $300 geprys is. Voorheen slegs beskikbaar deur afsetpunte soos AliExpress, het Titan Army amptelik sy pad na die Amerikaanse mark gemaak en hul produkte op Amazon aangebied, wat die beskikbaarheid vir Amerikaanse spelers aansienlik verbeter.

Alhoewel daar verslae is van drie uitsonderlike monitors van Titan Army, het ons twee van hierdie skerms op Amazon ontdek wat werklik uitstaan. Kom ons duik in die besonderhede van hierdie merkwaardige spelmonitors:

Die Titan Army N32SQ Plus beskik oor 'n 32-duim VA-paneel met 'n 1440p-resolusie en 'n indrukwekkende 144 Hz-verversingsfrekwensie. Dit is ontwerp met spelers in gedagte en spog met 'n 95 persent DCI-P3-kleurspektrum en ondersteun FreeSync Premium (ook G-Sync-versoenbaar). Geprys teen 'n mededingende $299, bied hierdie monitor selfs 'n koepon wat die koste verder verlaag.

Vir diegene wat 'n groter paneel soek, kan die Titan Army P27A2R die perfekte keuse wees. Dit kom met 'n 27-duim IPS-paneel, wat ook 'n 1440p-resolusie en 'n hoër verversingsfrekwensie van 180 Hz bied. Toegerus met 95 persent DCI-P3-dekking, eksplisiete FreeSync en G-Sync-versoenbaarheid, lewer hierdie monitor uitsonderlike werkverrigting. Soos sy eweknie, dra dit 'n prysetiket van $299, met 'n bykomende koepon wat vir 'n beperkte tyd beskikbaar is.

Albei hierdie monitors het gewild geword in die spelgemeenskap en verkoop vinnig. Om te verseker dat u een van hierdie indrukwekkende uitstallings beveilig, beveel ons aan om voordeel te trek uit die huidige $40-koepon en u aankoop dadelik te doen.

Vrae:

V: Is Titan Army-monitors betroubaar?

A: Titan Army se monitors het positiewe terugvoer van spelers ontvang, wat hul betroubaarheid en ooreenstemmende geadverteerde prestasie aandui. As jy egter 'n meer gevestigde handelsmerk soos LG of Samsung verkies, bied hulle dikwels beter waarborgondersteuning en gehalteversekering.

V: Is daar alternatiewe opsies vir Titan Army-monitors?

A: As jy alternatiewe van bekende handelsmerke verlang, bied LG en Samsung mededingende opsies wat met Titan Army se aanbiedinge meeding. Byvoorbeeld, die Samsung Odyssey G32A, geprys teen $219, is vir ongeveer 'n jaar op die mark. Die LG 32GN63T-B, geprys teen $278, bied soortgelyke spesifikasies soos 'n 32-duim-grootte, 1440p-resolusie, 165 Hz-verversingsfrekwensie, HDR10 en G-Sync-versoenbare sertifisering. Kleiner 27-duim-skerms is ook beskikbaar.

Bron: TechPowerUp