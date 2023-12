Nuwe robotontwerp geïnspireer deur slakke kan help om oseaanmikroplastiek te bestry

Mikroplastiek hou 'n beduidende bedreiging vir ons oseane in, en om doeltreffende oplossings te vind om hierdie probleem aan te pak, is van kardinale belang. In die voortdurende stryd teen mikroplastiek het navorsers aan die Cornell Universiteit 'n unieke robotontwerp ontwikkel wat deur die Hawaiiaanse appelslak geïnspireer is.

Die Hawaiiaanse appelslak, 'n waterdier wat algemeen voorkom, gebruik sy golwende voetbeweging om wateroppervlakvloei te skep en drywende voedseldeeltjies vas te vang. Met inspirasie uit hierdie natuurlike meganisme, het die wetenskaplikes 'n prototipe-ontwerp met 'n 3D-drukker geskep. Hulle het 'n buigsame, matagtige vel gebou wat golwend wanneer dit aangedryf word deur 'n roterende heliese struktuur daaronder.

Die gevolglike golfagtige beweging skep 'n opelug vloeistofpompstelsel wat in staat is om water en deeltjies in te suig. Hierdie innoverende ontwerp het die potensiaal om mikroplastiek in die see of by die water se oppervlak te versamel, soortgelyk aan hoe die slak voedseldeeltjies versamel.

In vergelyking met 'n geslote stelsel met 'n ingeslote pomp, het die navorsers gevind dat die opelugstelsel meer doeltreffend was. Boonop het die slak-geïnspireerde ontwerp die voordeel dat dit deeltjies vasvang wat dalk te klein is vir huidige plastiekversameltoestelle soos sleepnette of vervoerbande.

Alhoewel die huidige prototipe opgeskaal moet word vir praktiese gebruik in werklike omgewings, hou dit belofte in as 'n belowende ontwikkeling in die stryd teen mikroplastiek uit die oseaan. Die navorsers hoop dat hierdie slak-gebaseerde robotontwerp kan bydra tot die groeiende arsenaal van gereedskap wat daarop gemik is om hierdie dringende omgewingskwessie aan te pak.

Om die impak van mikroplastiek op see-ekosisteme en menslike gesondheid te verstaan, is 'n voortdurende uitdaging. Innoverende oplossings soos hierdie robotontwerp bied egter hoop vir 'n skoner en gesonder toekoms vir ons oseane.