Titel: Slak-geïnspireerde robot toon belowende potensiaal in die bekamping van mikroplastiek

Opsomming: Wetenskaplikes van Cornell Universiteit het 'n prototipe robot ontwikkel wat deur die Hawaiiaanse appelslak geïnspireer is om die groeiende kwessie van mikroplastiek in die see te bestry. Die robot, wat die golwende beweging van sy voet gebruik om 'n golfagtige beweging te skep, demonstreer 'n meer doeltreffende metode om mikroplastiek te versamel in vergelyking met huidige plastiekversamelingstoestelle. Alhoewel die prototipe verdere skaal vereis, bied hierdie innoverende ontwerp hoop om die alomvattende probleem van mikroplastiek in ons oseane aan te pak.

Mikroplastiek hou 'n beduidende bedreiging in vir see-ekosisteme en menslike gesondheid, met die impak daarvan nog grootliks onbekend. Die dringende kommer oor hul teenwoordigheid het egter daartoe gelei dat verskeie oplossings ondersoek word. In 'n opwindende ontwikkeling het navorsers aan die Cornell Universiteit hulle tot die natuur gewend vir inspirasie in die stryd teen mikroplastiek.

Die span by Cornell Universiteit het inspirasie geput uit die Hawaiiaanse appelslak, 'n algemene akwariumwese wat bekend is vir sy vermoë om voedseldeeltjies by die water-lug-koppelvlak te versamel. Hulle het 'n 3D-drukker gebruik om 'n buigsame, matagtige vel te skep wat die slak se golwende beweging naboots, aangedryf deur 'n roterende heliese struktuur wat daaronder sit. Hierdie golfagtige beweging skep 'n opelug vloeistofpompstelsel, wat effektief water en deeltjies insuig.

Professor Sunghwan “Sunny” Jung van Cornell Universiteit se departement biologiese en omgewingsingenieurswese het gesê: “Ons is geïnspireer deur hoe hierdie slak voedseldeeltjies by die [water en lug] koppelvlak versamel om 'n toestel te ontwerp wat moontlik mikroplastiek in die see of by ’n waterliggaam se oppervlak.”

Met behulp van rekenaaranalise het die navorsers vasgestel dat hierdie opelugstelsel beter presteer as 'n ingeslote pompgebaseerde stelsel wat algemeen gebruik word vir die versameling van plastiek. Die slak-geïnspireerde ontwerp toon ook potensiaal om deeltjies te vang wat te klein is vir bestaande plastiekversamelmetodes soos sleepnette of vervoerbande.

Terwyl die prototipe verdere ontwikkeling en skaal vir toepassing in die werklike wêreld vereis, bied hierdie innoverende robot 'n bemoedigende blik op die stryd teen mikroplastiek uit die oseaan. Aangesien wetenskaplikes en omgewingsbewustes daarna streef om die impak van mikroplastiek beter te verstaan ​​en te versag, kan hierdie slak-geïnspireerde tegnologie 'n doeltreffende hulpmiddel bied om ons kosbare mariene ekosisteme te bewaar.