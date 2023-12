Tim Hortons open eerste Noord-Texas-ligging in Coppell

Tim Hortons, die gewilde Kanadese koffie- en doughnut-ketting, gaan sy eerste Noord-Texas-lokasie in Coppell open, volgens onlangse indienings. Die bou van die nuwe Tim Hortons-winkel sal na verwagting in Maart begin, met 'n geraamde koste van $900,000 XNUMX vir die vinnige diensrestaurant.

Restauranteurs en broers in Houston, Ali en Emad Lakhany, wat voorheen die eerste Tim Hortons-lokasie net buite Houston in 2022 gevestig het, staan ​​aan die spits van die Noord-Texas-debuut. Emad Lakhany, hoofontwikkelingsbeampte van CSM Group, het opgewondenheid uitgespreek oor die opening van die Coppell-ligging in die tweede kwartaal van 2024, en beklemtoon hoe Coppell naatloos aansluit by die waardes van Tim Hortons.

Lakhany het gesê, "Coppell het 'n spesiale plek in my reis binne die DFW-gebied, en ek is 'n aanhanger van die gemeenskap sedert die begin van ons uitbreidingsplanne." Hy het die demografiese versoenbaarheid tussen Coppell en Tim Hortons beklemtoon, en beklemtoon die ketting se verbintenis om kwaliteit produkte teen 'n waardegedrewe prys te verskaf.

Die strategies geselekteerde terrein vir die Tim Hortons-ligging in Coppell bied snelwegfront en sigbaarheid, wat die potensiaal vir sy sukses verder verbeter. Geleë by 440 North State Highway 121, poog die nuwe winkel om beide pendelaars en plaaslike inwoners te lok.

Ryan Ferranti, hoof van sakeontwikkeling vir Tim Hortons, het onthul dat die maatskappy planne het vir verskeie eenhede in Dallas. Terwyl onderhandelinge en vergunnings aan die gang is vir toekomstige liggings in die Dallas-Fort Worth-omgewing, is spesifieke terreine nog nie bekend gemaak nie.

Tim Hortons is bekend vir sy handgedipte en geglasuurde doughnuts, sowel as sy koffie. Die ketting bied ook 'n verskeidenheid drankies, ontbyttoebroodjies op bestelling, en meer. Met die suksesvolle uitbreiding van sy teenwoordigheid in Texas, insluitend sy eerste ligging in Katy, en planne vir franchisenemers in Austin, gaan Tim Hortons voort om sy vastrapplek in die staat te versterk. Die komende opening in Coppell is 'n bewys van die ketting se verbintenis om sy gewilde aanbiedinge aan gemeenskappe regoor Noord-Texas te bring.