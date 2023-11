Netflix voeg "Grand Theft Auto"-titels by mobiele speletjie-biblioteek

Netflix het Woensdag 'n opwindende aankondiging gemaak en onthul dat hy drie gewilde "Grand Theft Auto"-titels by sy mobiele speletjie-biblioteek gaan voeg. Die speletjies, deel van Rockstar Games se “Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition,” sal vanaf volgende maand beskikbaar wees vir intekenare om te speel.

Die insluiting van die "Grand Theft Auto"-reeks is 'n belangrike stap vir Netflix, aangesien hierdie franchise een van die topverkoper-videospeletjiereekse van alle tye was. Met meer as 405 miljoen eenhede wat wêreldwyd verskeep is, het "Grand Theft Auto" die aandag van spelers regoor die wêreld getrek.

Hierdie nuwe vrystelling sal drie titels bevat: “Grand Theft Auto III – The Definitive Edition,” “Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition,” en “Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition.” Intekenare sal hierdie speletjies in die Apple App Store, Google Play en binne die Netflix-mobiele toepassing self kan geniet. Interessant genoeg, anders as die meeste speletjies in Netflix se biblioteek, sal intekenare nie 'n beheerder nodig hê om hierdie mobiele speletjies te speel nie.

Alhoewel dit nog gesien moet word of die toevoeging van "Grand Theft Auto"-titels sal lei tot 'n toename in intekenaargroei vir Netflix, is dit opmerklik dat die streaming-reus sy tone al voorheen suksesvol in die speletjiebedryf gedompel het. Vroeër vanjaar het Netflix "Sonic Prime Dash" vrygestel, gebaseer op Sega se topverkoper-franchise, "Sonic the Hedgehog."

Dit is onduidelik of die mobiele platform spel vir hierdie nuwe vrystellings mag beperk, maar Netflix het pogings uitgespreek om uit te brei na groter skerm toestelle. Die maatskappy het speletjies op TV-skerms begin toets, wat vereis dat spelers hul fone as beheerders moet gebruik.

Oor die algemeen gaan Netflix se toetrede tot die dobbelbedryf voort om te ontwikkel. Alhoewel daar aanvanklike uitdagings en onsekerhede kan wees, bly die maatskappy optimisties oor die langtermynwaarde van speletjies as deel van sy vermaaklikheidsaanbiedinge.

Vrae & Antwoorde

1. Sal ek 'n beheerder nodig hê om die "Grand Theft Auto"-speletjies op Netflix te speel?

Nee, vir hierdie mobiele vrystellings sal intekenare nie 'n beheerder benodig om die speletjies te speel nie.

2. Is die "Grand Theft Auto"-titels op alle mobiele platforms beskikbaar?

Ja, die speletjies sal beskikbaar wees in die Apple App Store, Google Play en binne die Netflix-selfoontoepassing.

3. Kan ek die speletjies op 'n groter skerm toestel speel?

Netflix het begin om speletjies op groterskermtoestelle te toets, wat spelers in staat stel om hul fone as beheerders te gebruik wanneer hulle op TV's speel.

4. Sal die toevoeging van "Grand Theft Auto"-titels nuwe Netflix-intekenare lok?

Alhoewel dit onduidelik is of die vrystellings tot 'n toename in nuwe intekenare sal lei, is Netflix hoopvol dat die insluiting van gewilde speletjie-franchises sal aanklank vind by bestaande en potensiële intekenare.