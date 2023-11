Netflix bied Grand Theft Auto Trilogy aan intekenare

Netflix-lede sal binnekort die ikoniese Grand Theft Auto-trilogie sonder enige bykomende koste kan geniet. Vanaf 14 Desember 2023 sal die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition beskikbaar wees vir Netflix-intekenare deur die Apple App Store, Google Play-winkel en die Netflix-selfoontoepassing op versoenbare toestelle.

Aanhangers van die reeks wat gretig is om in die aksie van Grand Theft Auto III – The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition, en Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition te duik, kan vandag vooraf registreer, verseker dat hulle gereed is om te speel sodra die speletjies beskikbaar word.

Terwyl die bekendstelling van Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition aanvanklike stampe ondervind het, is die ontwikkelaars toegewyd daaraan om die probleme dadelik aan te spreek. Verskeie opdaterings is vrygestel om foute op te los, teksture te verbeter en algehele werkverrigting te verbeter.

In 'n onlangse resensie deur IGN, is die trilogie beskryf as 'n versameling van "all-time classics", alhoewel met 'n paar foute in die remastering proses. Ten spyte van die tekortkominge, bly die speletjies 'n bederf vir aanhangers en nuwelinge.

Benewens die aankoms van die Grand Theft Auto-trilogie, sal Desember selfs meer opwinding vir aanhangers bring, aangesien Netflix beplan om die eerste lokprent vir Grand Theft Auto 6 vry te stel.

Met die toevoeging van hierdie drie geliefde Grand Theft Auto-speletjies, sal Netflix se speletjie-biblioteek uitbrei om meer as 80 titels aan intekenare te bied. Alle speletjies in die biblioteek sal toeganklik wees sonder enige advertensies, inprogram-aankope of bykomende fooie.

