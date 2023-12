Drie Anime-speletjies verwyder van Roblox-platform te midde van DMCA-bewerings

In 'n verrassende wending het drie gewilde anime-speletjies op die Roblox-platform verdwyn na bewerings van kopieregskending. Die geaffekteerde speletjies sluit in Anime Adventures deur Gomu, Anime Fighting Simulator X en Anime Fighting Simulator – almal ontwikkel deur BlockZone.

Berigte op Twitter dui daarop dat Gamefam Studios, 'n prominente Roblox-uitgewer en vervaardiger, DMCA-versoeke gestuur het wat gelei het tot die verwydering van hierdie speletjies uit soektogte. Tans verskyn die speletjies as "onder hersiening" of privaat ervarings. Daar is egter nog geen konkrete bewyse nie, aangesien die ontwikkelaars van die betrokke speletjies nie kommentaar gelewer het oor die situasie nie.

Gamefam Studios se betrokkenheid wek vermoedens weens hul verbintenis met amptelike anime-speletjies soos Sonic Speed ​​Simulator en My Hero Academia Battlegrounds, wat in samewerking met Crunchyroll ontwikkel is. Interessant genoeg het al drie verwyderde speletjies My Hero Academia (MHA)-bates gebruik, wat gelei het tot bespiegelings dat die DMCA-versoeke van die ateljee kom wat nou 'n amptelike MHA-speletjie beheer.

Wat die situasie saamstel, is Gamefam Studio se amptelike My Hero Academia-speletjie eerste in Roblox-soekresultate vir soortgelyke speletjies, ondanks sy lae gradering en beperkte spelerbasis. Dit het kommer in die Roblox-gemeenskap veroorsaak, aangesien Anime Adventures alleen met meer as 1.9 miljard besoeke spog en steeds afwesig bly van die platform.

Ontwikkelaars het na Twitter gegaan om ander te waarsku, met die klem op die beperkte tyd wat hulle het om hul speletjies te verander om enige inbreukmakende bates te verwyder, aangesien hulle glo net 24 uur het om daaraan te voldoen.

Die verwydering van hierdie speletjies laat vrae ontstaan ​​oor die toekoms van ander Roblox-ervarings en of die geaffekteerde speletjies 'n terugkeer sal maak. Alhoewel die gebruik van amptelike bates wel 'n wetlike grens kan oorsteek, bied die voorkoms van sulke praktyke oor talle speletjies op die platform 'n uitdagende taak vir diegene wat probeer om kopieregskendingkwessies aan te spreek.

Aangesien die gemeenskap op opdaterings wag oor die terugkeer van BlockZone en Gomu se speletjies, kan spelers steeds ander regstreekse speletjies op Roblox geniet deur voordeel te trek uit beskikbare in-speletjie-kodes, soos Blade Ball-kodes en Blox Fruits-kodes, om verskeie gratis speletjies te ontsluit.