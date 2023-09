Venmo-gebruikers rapporteer onderbrekings en betalingskwessies

Duisende Venmo-gebruikers het onlangs probleme met die toepassing ondervind, insluitend probleme met betalings en fondsoorplasings. Verslae van hierdie probleme het vandag 'n hoogtepunt bereik rondom 10.30:XNUMX ET, met baie gebruikers wat gekla het dat die toepassing nie behoorlik werk nie en dat betalings nie deurgaan nie. Venmo het nie die kwessie amptelik aangespreek of enige opdaterings op sosiale media verskaf nie.

Gebruikers het na platforms soos Twitter gegaan om hul frustrasies met Venmo uit te spreek. Sommige individue het gerapporteer dat hul saldo's op die toepassing nie opdateer nie, wat verwarring en kommer veroorsaak. Ander het gekla dat hulle nie toegang tot hul geld het nie, wat tot ongerieflikhede gelei het soos vermorste reise na die winkel. Dit was moeilik om Venmo-kliëntediens te bereik, wat die frustrasie vererger.

Terwyl die aantal verslae oor Downdetector afgeneem het, met ongeveer 400 oor in hierdie tyd, blyk dit dat die probleme vir die meeste gebruikers opgelos is. Dit is egter belangrik om daarop te let dat daar geen amptelike bevestiging of verklaring van Venmo was oor die onderbreking nie.

Die Noord-Amerikaanse onderbrekingskaart wat deur Downdetector verskaf is, toon dat die gebiede wat die meeste geraak word, oor die hele Verenigde State versprei is. Intussen toon 'n grafiek wat die gerapporteerde kwessies binne die afgelope uur voorstel 'n stygende neiging.

Ten slotte, Venmo-gebruikers het onderbrekings in diens ervaar, insluitend betalingsmislukkings en app-wanfunksies. Baie het hul griewe op verskeie platforms uitgespreek en bystand en oplossing gesoek. Venmo het nog geen amptelike verduidelikings of opdaterings oor die situasie verskaf nie.

