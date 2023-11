FiiO stel die KB3 vry: 'n sleutelbord met 'n ingeboude DAC en koptelefoonversterker

FiiO, 'n bekende oudio-handelsmerk, het sy nuutste innovasie onthul: die KB3, 'n meganiese sleutelbord toegerus met 'n ingeboude digitaal-na-analoog-omskakelaar (DAC) en koptelefoonversterker. Die KB3 poog om gebruikers 'n voortreflike klank-ervaring te bied in vergelyking met tradisionele 3.5 mm-koptelefoonaansluitings wat op tafelrekenaars en skootrekenaars gevind word.

Deur die DAC en koptelefoonversterker direk in die sleutelbord te integreer, elimineer FiiO die behoefte aan afsonderlike toestelle wat die werkspasie deurmekaar maak. Dit beteken nie meer verstrengelde koptelefoonkabels of bykomende eksterne DAC's en versterkers nie. Met FiiO se kundigheid in klanktegnologie, beloof die KB3 klankprestasie van hoë gehalte.

Die klankspesifikasies van die KB3 is indrukwekkend. Dit beskik oor dubbele Cirrus Logic CS43131 DAC's, wat tot 32-bis/384kHz en DSD256 klankformate ondersteun. Benewens die standaard 3.5 mm-koptelefoonaansluiting, bied die sleutelbord ook 'n 4.4 mm-gebalanseerde uitset, wat meer opsies vir klankverbinding bied. Volgens Tom's Hardware, die klankvermoë van die KB3-mededinger FiiO se $80 KA13-koptelefoonversterker.

Die sleutelbord self spog met buitengewone kenmerke bykomend tot sy klankvernuf. Dit is pakking gemonteer en beskik oor warmwissel-skakelaars, wat dit moontlik maak om skakelaar te vervang sonder om te soldeer. Die KB3 is versoenbaar met beide Mac- en Windows-stelsels en ondersteun RGB-beligting. Dit ondersteun ook die gewilde VIA-konfigurasiesagteware, wat aanpassingsopsies verbeter. Die kompakte 75-persent-uitleg, wat lyk soos skootrekenaarsleutelborde, dra verder by tot sy aantrekkingskrag. Boonop is 'n volumebeheerknop gerieflik in die regter boonste hoek van die sleutelbord geleë.

Alhoewel die integrasie van 'n koptelefoonaansluiting in 'n sleutelbord nie heeltemal nuut is nie, spreek FiiO se benadering potensiële probleme met klankinterferensie aan deur 'n ingeboude DAC te gebruik om die digitale oudiosein vanaf die rekenaar om te skakel. Hierdie benadering is soortgelyk aan die Moondrop Dash, nog 'n onlangse sleutelbord met 'n ingeboude koptelefoonaansluiting.

Die KB3 is beskikbaar vir aankoop op AliExpress. Kliënte kan kies tussen 'n kaalbeen-opsie sonder skakelaars of sleutelkappe vir $129.99 of 'n volledig saamgestelde model vir $149.99. FiiO bied ook 'n draadlose weergawe van die sleutelbord teen $ 129.99 vir die volledig saamgestelde model, maar hierdie variant het nie die innoverende klankkenmerke wat in die bedrade weergawe teenwoordig is nie.

Vrae:

1. Wat maak die FiiO KB3 uniek?

Die FiiO KB3 staan ​​uit vanweë sy integrasie van 'n ingeboude DAC en koptelefoonversterker, wat verbeterde klankgehalte bied in vergelyking met standaard 3.5 mm-koptelefoonaansluitings.

2. Wat is die oudio-spesifikasies van die KB3?

Die KB3 beskik oor dubbele Cirrus Logic CS43131 DAC's, wat tot 32-bis/384kHz en DSD256 oudioformate ondersteun.

3. Kan die KB3 aangepas word?

Ja, die KB3 ondersteun RGB-beligting en is versoenbaar met die gewilde VIA-konfigurasiesagteware, wat aanpassingsopsies moontlik maak.

4. Is die KB3 beskikbaar as 'n draadlose sleutelbord?

Ja, FiiO bied 'n draadlose weergawe van die KB3, maar dit sluit nie die innoverende klankkenmerke in wat in die bedrade weergawe gevind word nie.