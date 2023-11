Die Oil Stain Lab Half11 Prototipe: Beliggaming van klassieke ontwerp en krag

By

Oil Stain Lab het sy ontsagwekkende Half11 Prototipe onthul, 'n straatwettige renmotor wat die essensie van klassieke ontwerp en ongebreidelde krag vasvang. Met 'n prys van $600,000 1960, vertoon hierdie merkwaardige voertuig 'n boeiende oopdak-ontwerp wat hulde bring aan ikoniese spoedmasjiene uit die XNUMX's.

Anders as tradisionele renmotors, het die Half11 Prototipe nog nooit aan die gesogte Le Mans-ren deelgeneem nie, en ook nie daarvoor in aanmerking gekom nie. Dit verminder egter nie sy aantrekkingskrag of prestasie nie. Gemaak deur die talentvolle medestigters en broers van Oil Stain Lab, Iliya en Nikita Bridan, spog hierdie meesterstuk met 'n pasgemaakte handvervaardigde aluminiumliggaam op 'n pasgemaakte buisvormige staalraam deur Joe Scarbo van Scarbo Performance.

Terwyl die Half11-prototipe nie inspirasie uit 'n spesifieke voertuig put nie, sal motor-entoesiaste ongetwyfeld wenke van die geliefde Porsche 911 in sy neus, hoofligte en skerms herken, wat slim bydra tot sy kenmerkende naam. Ongetwyfeld straal hierdie renmotor tydlose skoonheid en sjarme uit.

Onder sy slanke fasade lê 'n magtige middelgemonteerde Chevy LS V-8-enjin, gekoppel aan 'n sesgang-handratkas afkomstig van die 996-generasie 911 GT2. Met sy indrukwekkende kragbron, wat 650 perdekrag en 650 ft-lbs se wringkrag lewer, kan die Half11 Prototipe van 0 tot 60 mph in net 2.5 sekondes nael en 'n topspoed van 200 mph bereik. Hierdie uitsonderlike syfers, hoewel beweer word, lyk perfek haalbaar met inagneming van die voertuig se liggewig konstruksie, wat die weegskaal op slegs 1,850 XNUMX pond laat kantel.

Om sy vermoëns op die baan te verbeter, is die Half11 Prototipe toegerus met resiesslicks, wat 'n opwindende ry-ervaring bied wat herinner aan die legendariese motors wat eens op die Le Mans-baan gepryk het, soos die Ferrari 330 P4 en Ford GT40.

Terwyl die aanvanklike aanbodprys op $600,000 25 vasgestel is, het Oil Stain Lab ambisieuse planne om 'n beperkte reeks van slegs 11 voorbeelde te produseer. Hierdie eksklusiewe produksie strook met die voormalige homologasiereëls wat deur die Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) gestel is, wat die HalfXNUMX Prototipe se status as 'n simbool van motornostalgie en innovasie verder versterk.

