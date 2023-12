Die Salton See: 'n verborge skat van litium

’n Onlangse studie wat deur die Amerikaanse departement van energie gedoen is, het ’n merkwaardige ontdekking aan die lig gebring wat onder die oppervlak van die Saltonsee in Kalifornië se suidelike woestyn versteek is. Terwyl die eens gewilde oordbestemming die afgelope paar jaar grootliks oor die hoof gesien is, hou dit dalk die sleutel tot Kalifornië se volgende goudstormloop, hierdie keer met litium.

Bekend as "witgoud", litium is 'n belangrike komponent in die vervaardiging van batterye vir elektriese voertuie (EV's) en 'n wye reeks elektroniese toestelle. Die studie wat deur ontleders van die Universiteit van Kalifornië, Berkeley, gedoen is, dui daarop dat die Saltonsee spog met een van die wêreld se grootste litiumpekelneerslae, met die potensiaal om genoeg litium vir ongeveer 375 miljoen EV's te voorsien.

Deur litiumkonsentrasies in die rotse rondom die Saltonsee te meet en rekenaarmodelle te ontwikkel, skat navorsers dat die streek oor die volgende drie dekades meer as 3,400 21 kiloton litium kan produseer. Hierdie beduidende volume hou die belofte in om die plaaslike ekonomie te laat herleef, veral in 'n gebied waar XNUMX% van die bevolking tans in armoede leef.

Terwyl kenners lankal weet dat die Saltonsee litium bevat, bied die onlangse regeringsskatting 'n meer konkrete begrip van die hulpbron se potensiaal. Hierdie nuutgevonde kennis bied 'n eenmalige geleentheid om 'n binnelandse litiumbedryf te ontwikkel, wat beide ekonomiese groei en die opwekking van skoon energie bevorder.

Die Saltonsee self het deur die jare talle uitdagings in die gesig gestaar. Die meer, wat in 1905 gevorm is toe die vloedwater van die Coloradorivier omgekeer het, 'n besproeiingskanaal deurbreek het, het staatgemaak op besproeiingsafloop om sy watervlakke te handhaaf. Dit het egter gelei tot verhoogde soutgehalte, wat die plaaslike ekosisteem negatief beïnvloed en visse en wild in gevaar stel.

Benewens sy omgewingsbekommernisse, is die Saltonsee ook erg besoedel. Navorsers van UC Riverside het ontdek dat die meer 'n derde van sy water oor die afgelope 25 jaar verloor het, en 'n droë meerbedding wat met giftige water bedek is, agtergelaat. Die gevolglike stof veroorsaak asemhalingsprobleme vir nabygeleë inwoners.

Die potensiaal vir 'n florerende litiumbedryf binne die Saltonsee bied 'n sprankie hoop vir die streek. Deur Amerikaanse innovasie te benut en in skoon energie-tegnologie te belê, het Kalifornië die geleentheid om die pad te lei in die skoon energie-revolusie, werk te skep, die binnelandse voorsieningsketting te versterk en nasionale energiesekuriteit te verbeter. Die witgoud van die Saltonsee kan die katalisator wees wat hierdie vooruitgang dryf en nuwe lewe in 'n eens vergete streek blaas.