Stranderosie bedreig eiendomme in Upper Township

Die kuserosie in die noordelike punt van die Strathmere-gedeelte van Upper Township het 'n haglike situasie vir inwoners en eiendomseienaars gebied. Die eens steil kranse wat tot in die sandduine in die omgewing geërodeer het, het nou heeltemal verdwyn. Om teen die indringende see te beskerm, is 'n muur van rotse meer as 'n dekade gelede aangebring, maar met die erosie dien hierdie rotse nou as die enigste versperring tussen die water en die paaie en huise in die noordelike punt.

Die jarelange inwoner, Ted Kingston, het die huidige toestand as "redelik sleg" beskryf, hoewel dit nie die ergste is wat hy gesien het nie. In 2008 het erosie strukture beskadig en 'n bedreiging ingehou vir 'n staalskottel wat onlangs geïnstalleer is. Die erosie strek verder as die noordelike punt, met veelvuldige blokke ondergesnyde duine en eroderende strande.

Om hierdie kwessie aan te spreek, het die Army Corps of Engineers 'n kontrak van $33.7 miljoen aan Great Lakes Dredge en Dock of Illinois toegeken vir 'n strandaanvullingsprojek in Ocean City, Strathmere en Sea Isle City. Die projek sal in Ocean City begin, dan na Strathmere en uiteindelik Sea Isle City beweeg. Dit laat Strathmere egter kwesbaar totdat werk kan begin.

Gary DeMarzo, die Upper Township-administrateur, het gesê dat die vinnige terugtrekking van die reeds geërodeerde sandduine eiendomme in die gedrang gebring het. Die gebied het die afgelope paar maande buitengewone sterk golfaksie ervaar, wat die erosieproses vererger het. Die township werk nou saam met die weermagkorps en die staatsdepartement van omgewingsbeskerming om eiendomswaardes en lewens te beskerm.

Terwyl die plaaslike bydrae tot die projekkoste deur die Dorpskomitee goedgekeur is, sal 'n uitgebreide projek koste oor die hele linie verhoog. Die staat en federale vennote verstaan ​​egter die dringendheid van die situasie en erken dat die strandprojek 'n kwessie van openbare veiligheid is.

Benewens die aanvulling van die sand, behels planne ook die verwydering van hout wat eens deel was van 'n jetty-stelsel wat ontwerp is om erosie te bekamp. Hierdie hout, wat vir 'n geruime tyd onder water was, het nou blootgelê weens die bykomende erosie. Die verwydering van hierdie hout is nodig om die veiligheid van die area te verseker.

Ten spyte van die uitdagings wat Moeder Natuur en Vader Tyd stel, bly die gemeenskap daartoe verbind om hul eiendomme en lewenswyse te beskerm. Met die strandaanvullingsprojek wat in die middel van Desember begin, is die hoop groot vir 'n suksesvolle herstel van die strande en duine in die Strathmere-omgewing.