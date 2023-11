Maingear onthul kragtige voorafgeboude werkstasies vir professionele persone

By

Maingear, 'n toonaangewende persoonlike rekenaarbouer, het pas sy nuwe Pro WS-reeks bekendgestel, 'n reeks hoë-end voorafgeboude stelsels wat spesifiek ontwerp is vir professionele mense in verskeie industrieë. Met 'n fokus op die lewering van voortreflike werkverrigting, is hierdie werkstasies gemik op speletjie-ontwikkelaars, fotoredigeerders, grafiese ontwerpers, videograwe, 3D-weergawe kunstenaars, musiekvervaardigers, CAD-ingenieurs, datawetenskaplikes en AI/Machine Learning-ontwikkelaars.

Die Pro WS-reeks bied drie verskillende werkstasie-opsies wat aangepas kan word om aan individuele behoeftes te voldoen. 'n Opvallende kenmerk is die verenigbaarheid met die onlangs vrygestelde Threadripper 7000 SVE's, wat gebruikers toegang gee tot die nuutste verwerkingskrag.

Die intreevlak-opsie, die Pro WS, kom in 'n standaard middel-toring-ontwerp met Fractal Design se Noord-middel-toring-onderstel. Sy stylvolle houtafwerkingpanele aan die voorkant sorg vir 'n elegante aanraking. Die Pro WS kan toegerus word met die nuutste Intel Core of AMD Ryzen CPU's en dubbele Nvidia RTX 6000 GPU's, wat uitsonderlike grafiese werkverrigting verseker. Verkoeling word kundig deur Noctua hanteer, en geheue-opsies styg tot 'n yslike 128 GB DDR5. Bergingkeuses bestaan ​​uit Samsung 990 NVMe SSD's of Seagate IronWolf HDD's, met 'n wye verskeidenheid vermoëns beskikbaar. Die Pro WS spog ook met 'n 1600W kragtoevoer en bied verskeie bedryfstelsel opsies.

Vir diegene wat nog meer krag benodig, bied Maingear die Pro WS Max en Pro RS werkstasies. Die Pro WS Max, vervat in die ruim Define 7 XL-onderstel, lewer uiterste werkverrigtingvermoëns. Die Pro RS, met 'n 4U rekgemonteerde vormfaktor, is gebou op die Silverstone RM44-onderstel, wat verbeterde uitbreidingsopsies bied.

Beide die Pro WS Max- en Pro RS-werkstasies ondersteun 'n wye reeks SVE's, insluitend Intel Core, Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD Ryzen Threadripper en AMD Ryzen Threadripper Pro, vir kompromislose verwerkingskrag. Hierdie werkstasies bied ook buitengewone grafiese vermoëns en akkommodeer verskeie Nvidia A4000, A5000 of RTX 6000 GPU's. Verkoelingsoplossings van Noctua verseker doeltreffende termiese terme, en geheuekapasiteit kan tot 'n indrukwekkende 256 GB DDR5 bereik. Bergingsopsies weerspieël dié van die Pro WS, en die werkstasies kom met dieselfde 1600W PSU en bedryfstelsel keuses.

Terwyl prysbesonderhede vir die Pro WS-reeks nog nie vrygestel is nie, bied Maingear 'n konfigurator op sy amptelike webwerf, wat gebruikers in staat stel om hul werkstasies volgens hul voorkeure en vereistes aan te pas.

vrae

1. Kan ek die komponente in Maingear se Pro WS-werkstasies aanpas?

Ja, Maingear bied aanpassingsopsies vir sy Pro WS-reeks. Gebruikers kan hul voorkeur SVE, GPU, geheuekapasiteit, bergingsoplossing en bedryfstelsel kies.

2. Wat is die waarborgdekking vir Maingear se Pro WS werkstasies?

Die Pro WS-werkstasies kom met 'n standaard 2-jaar Pro Solutions-waarborg. Gebruikers het ook die opsie om op te gradeer na 'n 3-jaar waarborg vir uitgebreide dekking.

3. Is hierdie werkstasies geskik vir professionele persone in alle industrieë?

Ja, die Pro WS-reeks is ontwerp om voorsiening te maak vir professionele persone oor verskeie industrieë, insluitend speletjie-ontwikkeling, fotoredigering, grafiese ontwerp, videografie, 3D-weergawe, musiekproduksie, CAD-ingenieurswese, datawetenskap en KI/masjienleer-ontwikkeling.

4. Hoe kan ek 'n Maingear Pro WS-werkstasie koop?

Maingear se Pro WS-werkstasies kan direk vanaf die amptelike Maingear-webwerf gekoop word. Gebruikers kan die konfigurator gebruik om hul werkstasies aan te pas voordat hulle 'n aankoop doen.