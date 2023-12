Nuwe Bose QuietComfort-koptelefoon bied ongeëwenaarde geraasdemping en gemak

Opsomming: Bose het hul nuutste QuietComfort-oorfone onthul, met uitsonderlike aktiewe geraasdempende tegnologie en ongeëwenaarde gerief. Hierdie oorfone is 'n speletjie-wisselaar vir oudiofiele en reisigers.

Bose het dit weer gedoen met hul nuwe QuietComfort-oorfone, en dit is veilig om te sê dat ek verstom is deur die kwaliteit en gerief wat hulle bied. Die aktiewe ruisonderdrukking (ANC) tegnologie op hierdie oorfone is werklik merkwaardig. Van die oomblik dat ek hulle aangetrek het, het die buitewêreld heeltemal verdwyn. Of dit nou die klank van konstruksie of die gegons van toestelle is, die ANC-kenmerk skakel dit alles uit. Ek kan nie wag om die rustigheid te ervaar wat hierdie oorfone op my volgende vlug sal bring nie.

Maar dit is nie net die geraas-onderdrukking wat my beïndruk het nie. Die vlak van gerief wat hierdie oorfone bied, is ongeëwenaard. Die kussing-oorkoppies verseker dat daar geen wrywing of druk op my ore is nie, selfs na ure se gebruik. Dit is verreweg die gemaklikste oordopjes wat ek nog ooit gedra het.

Wat hierdie oorfone selfs meer indrukwekkend maak, is hul klankgehalte. Bose is bekend vir hul toewyding om uitsonderlike klank te lewer, en hierdie oorfone is geen uitsondering nie. En met die Bose-toepassing kan gebruikers die gelykmaker-instellings maklik aanpas om by hul voorkeure te pas.

Die QuietComfort-oorfone bied ook aanpasbare geraas-kansellasie. Gebruikers kan kies tussen Stil-modus, wat alle eksterne geraas blokkeer, of Bewus-modus, wat toelaat dat belangrike klanke gehoor word. Daarbenewens is daar 'n Wind Block-funksie wat kristalhelder klank verseker, selfs in winderige omgewings.

Hierdie oorfone is ontwerp vir die hele dag gebruik en blink ook uit in oproepkwaliteit en batterylewe. Met tot 24 uur se terugspeel op 'n enkele laai, is hulle perfek vir reisigers, pendelaars en enigiemand wat op pad verbind moet bly. Die oorfone kom met 'n ritssluiter, 'n laaikoord en 'n klankkabel vir bedrade verbindings wanneer nodig.

Die Bose QuietComfort-oorfone is beskikbaar in swart, wit en 'n beperkte uitgawe sipresgroen. Of jy nou 'n oudiofiel is wat op soek is na uitstekende klank of 'n reisiger wat op soek is na vrede en gemak, hierdie oorfone is 'n waardige belegging.