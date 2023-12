Verken hierdie bekoorlike dorpe in Pennsylvania vir winterlekkernye

Opsomming: Pennsylvania is nie net 'n pragtige bestemming gedurende die warmer maande nie, maar ook 'n winterwonderland gedurende die kouer seisoen. Hierdie 10 klein dorpies bied 'n verskeidenheid besienswaardighede en doendinge vir besoekers wat vakansievreugde en historiese sjarme wil ervaar. Van Lititz se historiese middestad tot Wellsboro se Dickens of a Christmas celebration, daar is iets vir almal om te geniet.

Lititz: Ervaar die bekoring van Lititz se historiese middestad, met winkels en kunsgalerye wat plaaslik besit word. Moenie 'n besoek aan die oudste pretzel-bakkery in die land, Julius Sturgis Pretzel-bakkery, misloop nie.

Ligonier: Verken die historiese Fort Ligonier en stap deur die bekoorlike middestad gevul met prettige winkels en restaurante.

Bedford: Ontspan en verjong by 'n spa of besoek die Omni Bedford Springs-oord, 'n historiese oord wat talle presidente gehuisves het. Moenie vergeet om na Bedford se bekende reuse-koffiepot te kyk nie.

Honesdale: Kry 'n voorsmakie van plaaslike sjarme saam met Honesdale se klein besighede en kunstenaars. Geniet die winterwonderland van die Pocono-berge deur aktiwiteite soos langlaufski, sneeuskoenwandeling of voetslaan.

New Hope: Net 'n entjie van Philadelphia en New York City af, bied New Hope pragtige uitsigte oor die Delaware-rivier. Smul aan heerlike lekkernye van bakkerye of neem 'n vertoning by die Bucks County Playhouse.

Wellsboro: Stap in 'n Dickens-roman met Wellsboro se gaslampe en Kersfeesviering uit die Victoriaanse era. Geniet die skoonheid van die Pine Creek Gorge by Leonard Harrison State Park.

Stroudsburg: Verken die Pocono-berge en geniet skilderagtige staproetes. Besoek die historiese middestad tydens Winterfest, 'n fees met asemrowende ysbeelde.

Millvale: Hierdie stadsdeel naby Pittsburgh spog met unieke winkels, 'n bekende platewinkel en ongelooflike kunswerke in die vorm van Maxo Vanka-muurskilderye by St. Nicholas Croatian Church.

Mifflinburg: Ervaar die oudste buitelug-Kersmark in die Verenigde State by die Mifflinburg Christkindl-mark. Kom meer te wete oor die dorp se geskiedenis as 'n sentrum vir die vervaardiging van perdekar by die Mifflinburg Buggy Museum.

Noordoos: Ontdek die bekoring van Noordoos, 'n dorp wat bekend is vir sy wynkelders en pragtige platteland. Geniet wynproe en skilderagtige uitsigte oor Lake Erie.

Of jy nou op soek is na vakansievreugde, historiese terreine of 'n skilderagtige winterwonderland, hierdie klein dorpies in Pennsylvania het alles. Besoek hulle hierdie winter en skep onvergeetlike herinneringe.