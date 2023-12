Onrusbarende toename in haweloosheid tref York: meer jong en bejaardes geraak

Opsomming: Die aantal hawelose individue in York het 'n aansienlike toename gesien, veral onder die jeug en diegene bo die ouderdom van 65, berig LifePath Christian Ministries. Die skuiling se uitvoerende hoof, Patrick Ball, het kommer uitgespreek oor die stygende getalle en het onthul dat hulle ongeveer 160 mense per nag akkommodeer het, met ongeveer 25 van hulle wat kinders is en byna almal van hulle onder die ouderdom van 8. Jordan Desenberg, 'n 59- jarige individu wat haweloosheid in York County ervaar het, het gepraat oor die groeiende bevolking wat hulp nodig het.

Volgens berigte van verskeie individue is die redes agter haweloosheid uiteenlopend. Vir Desenberg was die verlies van sy vrou drie jaar gelede aan COVID-19 die sneller wat 'n reeks ongelukkige gebeure laat ontstaan ​​het wat tot sy huidige situasie gelei het. “Ek het my huis verloor. Ek het my kar verloor. Die helfte van my inkomste is van my weggeneem, en ek het myself hier bevind,” het hy verduidelik. In 'n poging om stabiliteit te herwin, maak Desenberg nou staat op optredes om aan die einde te kom. Ten spyte van die uitdagings, bly hy hoopvol en vasbeslote om sy omstandighede te verbeter.

Dit is duidelik dat haweloosheid 'n kwessie is wat individue van alle vlakke van die lewe raak, ongeag ouderdom of agtergrond. Die groeiende aantal nuwe gesigte wat ondersteuning en lewensmiddele in hawelose skuilings soek, is 'n verdere bewys van die probleem se omvang in York. Die gemeenskap moet saamstaan ​​om hierdie kwessie aan te spreek en omvattende hulp te verleen aan behoeftiges.