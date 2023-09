Die impak van straf op studentegedrag: wegbeweeg van tradisionele benaderings

In 'n klaskameromgewing is straf 'n onderwerp wat gereeld onder studente voorkom. Die plek daarvan in die onderwys is egter hoogs twyfelagtig, veral omdat dit skaars voorkom in die riglyne soos uiteengesit deur die Nasionale Opvoedkundige Welsynsraad. Die voorkeurterm in hierdie riglyne is "sanksie", wat 'n reeks konnotasies insluit, insluitend positiewe intervensies en aansporings. Die ware gees van hierdie riglyne, wat 'n wedersyds respekvolle student-onderwyser-verhouding beklemtoon, moet groter aandag en bevordering in skole geniet.

Die verantwoordelikheid vir die vestiging en instandhouding van 'n positiewe verhouding tussen studente en onderwysers lê hoofsaaklik by die volwassenes. Dit is noodsaaklik vir opvoeders om boodskappe van verantwoordelikheid, aanspreeklikheid, agentskap, gevolge en belonings oor te dra, en om weg te beweeg van strafmaatreëls. Straf tydens 'n kind se vormingsjare kan 'n blywende impak hê op hul gevoel van eiewaarde en persepsie van ander se verwagtinge.

Damien Quinn, 'n inspirerende voormalige oortreder en advokaat vir diegene met kriminele rekords, beklemtoon die blywende gevolge van formele straf. Baie individue met oortuigings glo dat hul verlede hulle sal verhoed om geleenthede te verseker, wat dui op die stigma wat met straf geassosieer word. As opvoeders is ons doel om studente te lei na paaie wat hulle weghou van die strafregstelsel. Dit is egter van kardinale belang om bedag te wees op die potensiële rol van straf in jong lewens buite die gevangenisdiens.

Ouers kan per ongeluk oortuigings oor straf oorgee wat hulle van hul eie opvoeding geërf het, wat lei tot nuttelose ingeburgerde idees oor die verdienste van straf. Terwyl die wet lyfstraf van kinders verbied, is dit naïef om aan te neem dat dit nie meer in enige huis bestaan ​​nie. In plaas daarvan om straf te normaliseer, moet opvoeders daarna streef om alternatiewe benaderings te versterk en nuuskierigheid oor die onderliggende redes vir 'n student se gedrag te bevorder.

In die klaskamer kan die aanvaarding van 'n meer deernisvolle en begripvolle benadering tot gedragsbestuur transformerend wees. Deur drie eenvoudige woorde te gebruik – help, ondersteun en verstaan ​​– kan opvoeders 'n omgewing skep waar studente veilig en ondersteun voel. Hierdie woorde dra geweldige gewig en het bewys dat dit hoogs effektief is om konflik te vermy. Deur weg te beweeg van straf en positiewe intervensies te aanvaar, kan opvoeders 'n gesonder en meer bevorderlike leerervaring vir hul studente vorm.

