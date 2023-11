Nuwe Wahoo Kickr-kernbundel: bekostigbare slimafrigter met toegevoegde waarde

Wahoo Fitness het pas 'n opwindende aankondiging vir fietsry-entoesiaste gemaak. Hulle het nie net die prys van die Wahoo Kickr Core-slimtrainer verlaag nie, maar het ook 'n vooraf geïnstalleerde kasset ingesluit met 'n keuse van 8/9/10/11/12 spoedopsies. Hierdie bundel kom ook met 'n komplimentêre lidmaatskap van een jaar tot die gewilde virtuele opleidingsplatform, Zwift. Hierdie veranderinge bied fietsryers 'n meer bekostigbare en gerieflike opsie om hul binnenshuise oefenervaring te verbeter.

Die Wahoo Kickr Core-slimtrainer, wat in 2018 bekendgestel is, was 'n betroubare en koste-effektiewe opsie vir fietsryers. Die enigste nadeel was die afwesigheid van 'n vooraf geïnstalleerde kasset, anders as sy eweknie, die Kickr-slimafrigter. Met die nuwe Wahoo Kickr Core Bundle kan gebruikers egter die gerief van 'n vooraf geïnstalleerde kasset en 'n Zwift-lidmaatskap van een jaar geniet, alles teen 'n verlaagde prys. Hierdie bundelaanbieding is 'n eerste vir Wahoo Fitness, gebaseer in Atlanta, Georgia.

Benewens die bundel, is die prys van die selfstandige Wahoo Kickr Core ook verlaag om die koste van die Zwift Hub One-slimtrainer te pas. Kliënte wat die Kickr Core by 'n plaaslike fietswinkel of baksteen-en-mortierwinkel koop, sal egter die opsie hê om 'n afslag van een jaar Zwift-lidmaatskap teen $ 99.99 te gebruik.

Die staking van die Zwift Hub klassieke slim afrigter, wat 'n multi-spoed kasset aangebied het, beteken dat die Zwift Hub One nou die enigste Zwift-handelsmerk slim afrigter is wat beskikbaar is. Alhoewel die Zwift Hub One met 'n enkele rat en virtuele verskuiwing binne die toepassing kom, bied die Wahoo Kickr Core 'n meer tradisionele ervaring, wat gebruikers in staat stel om hul eie fietskasset te gebruik en hul fiets se dryfstelsel te gebruik om ratte te skakel.

Met hierdie opdaterings het fietsryers twee uitstekende opsies om van te kies. Die Zwift Hub One is ideaal vir diegene wat hoofsaaklik Zwift gebruik of 'n eenvoudiger opstelling verkies, terwyl die Wahoo Kickr Core meer veelsydigheid en integrasie met die Wahoo-ekosisteem van bykomstighede bied.

Om Zwift meer toeganklik te maak, het die platform 'n jaarlange intekeningopsie met afslag teen $149.99 bekendgestel. Dit verteenwoordig 'n aansienlike besparing van $29.89 in vergelyking met 'n maandelikse intekening. Bestaande maandelikse intekenare kan maklik oorskakel na 'n jaarlikse lidmaatskap deur hul huidige intekening te kanselleer en op die Zwift-webwerf in te teken.

Die nuwe Wahoo Kickr Core Bundle en die jaarlange Zwift-intekeningopsie met afslag, bring toegevoegde waarde en bekostigbaarheid vir binnenshuise fietsry-entoesiaste. Of jy nou op soek is na 'n omvattende slim afrigter-oplossing of 'n naatlose virtuele opleidingservaring, hierdie aanbiedinge voldoen aan 'n verskeidenheid behoeftes en voorkeure.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is ingesluit in die Wahoo Kickr Core Bundle?

Die Wahoo Kickr Core Bundle bevat die Wahoo Kickr Core smart trainer met 'n vooraf geïnstalleerde kasset (8/9/10/11/12 spoedopsies) en 'n eenjarige lidmaatskap van Zwift.

2. Kan ek die Wahoo Kickr Core koop sonder 'n kasset?

Ja, die Wahoo Kickr Core kan apart gekoop word sonder 'n kasset. Die prys daarvan is verminder om die koste van die Zwift Hub One-slimafrigter te pas.

3. Wat is die verskille tussen die Zwift Hub One en Wahoo Kickr Core?

Die Zwift Hub One kom met 'n enkele rat en virtuele verskuiwing binne die Zwift-toepassing, terwyl die Wahoo Kickr Core 'n standaard fietskasset benodig en die fiets se dryfstelsel gebruik vir ratwisseling. Die Kickr Core bied ook groter integrasie met die Wahoo-ekosisteem van bykomstighede.

4. Bied Zwift 'n jaarlange afslag intekening?

Ja, Zwift bied nou 'n jaarlange intekeningopsie teen $ 149.99, wat beter waarde bied in vergelyking met die maandelikse intekening.

5. Kan bestaande maandelikse intekenare na 'n jaarlikse lidmaatskap oorskakel?

Ja, bestaande maandelikse intekenare kan na 'n jaarlikse lidmaatskap oorskakel. Gebruikers wat egter deur die Apple-toepassingswinkel ingeteken het, sal hul bestaande intekening moet kanselleer en op Zwift.com inteken om die jaarlikse lidmaatskap te gebruik. Maandelikse intekenare kan ook hul maandelikse lidmaatskap voortsit soos verlang.