Microsoft se kompakte modus verbeter spelervaring op handrekenaars

Microsoft het 'n opdatering vir die Xbox PC-toepassing vrygestel, wat die hoogs verwagte "kompakte modus"-funksie bekendstel. Hierdie nuwe modus is daarop gemik om die bruikbaarheid van die toepassing op draagbare speletjie-rekenaars te verbeter, wat 'n meer vaartbelynde ervaring bied vir spelers wat onderweg is.

In hierdie jongste opdatering is die belangrikste verandering die opvoubare sybalk, wat nou in 'n bondige stel ikone verander. Hierdie wysiging verminder effektief die toepassing se voetspoor, wat gebruikers in staat stel om hul toestel se skermeiendom vir speletjies te maksimeer.

Die kompakte modus sal na verwagting veral nuttig wees vir speletjie-rekenaars soos Asus se ROG Ally en Lenovo se Legion Go. Trouens, Microsoft het 'n vennootskap met Asus en ander vervaardigers aangegaan om te verseker dat die kompakte modus by verstek op hierdie toestelle geaktiveer is, wat 'n geoptimaliseerde ervaring reg uit die boks bied.

Een voordeel van hierdie opdatering is die Xbox PC-toepassing se verbeterde kennisgewingstelsel. Dit wys nou net ongeleesde kennisgewings in die aftreklys, wat dit makliker maak vir gebruikers om op hoogte te bly sonder afleiding. Boonop bevat die opdatering 'n "Gaming Services Repair Tool" wat ontwerp is om algemene probleme op te los, wat gebruikers 'n meer naatlose spelervaring bied.

Boonop kan Xbox-konsole-gebruikers ook voordeel trek uit 'n paar noemenswaardige verbeterings. Die opdatering stel die opsie bekend om spesifieke Japannese sleutelborduitlegte te kies, wat voorsiening maak vir die behoeftes van 'n internasionale gebruikersbasis.

FAQ

Wat is kompakte modus in die Xbox PC-toepassing?

Kompakte modus is 'n kenmerk in die Xbox PC-toepassing wat die toepassing se sybalk tot ikone verminder, skermeiendom maksimeer en bruikbaarheid op draagbare speletjie-rekenaars verbeter.

Watter draagbare speletjie-rekenaars is geoptimaliseer vir kompakte modus?

Die kompakte modus is veral geskik vir toestelle soos Asus se ROG Ally en Lenovo se Legion Go. Microsoft werk saam met vervaardigers om te verseker dat kompakte modus by verstek op hierdie toestelle geaktiveer is.

Watter verbeterings is in die opdatering aan die Xbox PC-toepassing se kennisgewingstelsel aangebring?

Die opdatering wys nou slegs ongeleesde kennisgewings in die aftreklys, wat afleidings vir gebruikers verminder.

Wat is die speldienste-herstelinstrument?

Die speldienste-herstelnutsding is by die opdatering ingesluit om gebruikers te help om algemene probleme op te los, om 'n gladder spelervaring te verseker.

Watter verbeterings is vir Xbox-konsolegebruikers in die opdatering aangebring?

Die opdatering stel die vermoë bekend om spesifieke Japannese sleutelborduitlegte op Xbox-konsoles te kies, wat voorsiening maak vir die uiteenlopende behoeftes van internasionale gebruikers.

Bronne: Xbox