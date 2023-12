Die jaar van teleurstellings: die slegste beoordeelde speletjies van 2023

2023 was 'n gebeurtenisvolle jaar vir gamers, met beide hoogs verwagte treffers en groot teleurstellings. Terwyl grootname-speletjies soos The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Baldur's Gate 3 opslae gemaak het, was daar 'n kommerwekkende toename in swak hersiene speletjies. IGN, bekend vir sy onbevooroordeelde speletjie-resensies, het vanjaar meer speletjies behaal met 'n 4 uit 10 of minder as enige ander jaar sedert die oorskakeling na die 10-punt-skaal.

Kom ons duik in van die grootste teleurstellings van 2023.

Gesoek: Dood

Vir diegene wat hulself as liefhebbers van aksiespeletjies beskou, het Wanted: Dead geblyk onderweldigend te wees. Alhoewel die geveg sy oomblikke van pret gehad het, het dit vinnig duidelik geword dat die spel nie diepte en verskeidenheid het nie. Die vyand KI kon nie spelers uitdaag nie, wat die geveg herhalend en voorspelbaar gemaak het. Die beeldmateriaal was flou, en gereelde ongelukke het net tot die frustrasie bygedra. Gesoek: Dood was 'n groot teleurstelling vir aksiespeletjie-entoesiaste.

Misdaadbaas: Rockay City

Crime Boss: Rockay City het probeer om die essensie van 90's-aksieflieks vas te vang, maar het op alle fronte te kort geskiet. Die spel was slordig, en die stemoptrede was aaklig. Die missie-ontwerp was herhalend en frustrerend, en het vinnig 'n taak vir spelers geword. Ten spyte van die nuutheid om verouderde Hollywood-sterre te sien, kon die hokey sjarme nie vergoed vir die speletjie se talle foute nie. Misdaadbaas: Rockay City se aspirasies het sy vermoëns oortref, wat 'n teleurstellende ervaring tot gevolg gehad het.

Redval

Redfall, ontwikkel deur die bekroonde ateljee Arkane, het nie aan die verwagtinge voldoen nie. Anders as die ateljee se vorige suksesse, was Redfall geteister met tegniese probleme op die Xbox Series X, insluitend pop-in, hakkels en vertoonfoute. Die KI-vyande was flou en het swak besluitnemings- en navigasievaardighede getoon. Die sendingontwerp het nie kreatiwiteit gehad nie en die storie het onvoltooid gevoel. Redfall was 'n teleurstelling, sonder die politoer en kwaliteit wat van so 'n bekende ateljee verwag word.

The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum het nuuskierigheid opgewek, maar het uiteindelik nie daarin geslaag nie. Om as Gollum deur die hele wedstryd te speel, het ongeïnspireerd gevoel, veral in vergelyking met die soliede aksie van vorige Lord of the Rings-speletjies. Die spel het eentonig geword, met ongeïnspireerde platforms en frustrerende stealth-meganika. Die speletjie het spelers laat wonder wie die teikengehoor is en wat dit probeer bereik het. The Lord of the Rings: Gollum was uiteindelik 'n flou ervaring, wat net 'n beroep op die mees toegewyde aanhangers van die franchise het.

Almal 1-2-Skakel

Almal 1-2-Switch het te kort geskiet wanneer dit by partytjiespeletjies kom. Met 'n beperkte katalogus van onoorspronklike en swak ontwerpte minispeletjies kon dit nie spelers se aandag vashou nie. Sommige idees, soos Joy-Con wegkruipertjie, het belofte getoon, maar dit is oorskadu deur die gebrek aan verskeidenheid. Die speletjie het vervelig en herhalend geword en het uiteindelik enige party se momentum gestuit. Almal 1-2-Switch was 'n teleurstelling, sonder die vermaaklikheidswaarde wat van 'n partytjiespeletjie verwag word.

2023 was 'n jaar van hoogtepunte en laagtepunte vir die dobbelbedryf. Alhoewel daar skouspelagtige vrystellings was, het die oorvloed van swak hersiene speletjies baie spelers teleurgesteld gelaat. Ontwikkelaars moet uit hierdie ervarings leer en daarna streef om speletjies van hoë gehalte te lewer wat aan spelers se verwagtinge voldoen.