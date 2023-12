Loch Lomond 18 jaar oud: 'n Enkelmout wat die moeite werd is om te vier

Loch Lomond 18 Year Old is gekroon as die beste whisky van die jaar deur The Whiskey Exchange, 'n betroubare kleinhandelaar wat bekend is vir sy kieskeurige smaak in fyn spiritualieë. Hierdie toekenning is 'n bewys van die uitsonderlike vakmanskap en passie wat in die skepping van hierdie merkwaardige enkelmout ingaan.

Een van die uitstaande kenmerke van Loch Lomond-distilleerdery is sy veelsydigheid. Geleë naby die skilderagtige Loch Lomond, produseer die distilleerdery jaarliks ​​'n verstommende 23 miljoen liter whisky. Die meerderheid van hierdie produksie bestaan ​​uit ligter graan whisky, gedistilleer met indrukwekkende kolom stills. Wat Loch Lomond egter werklik onderskei, is sy innoverende benadering tot die maak van moutwhisky.

Benewens tradisionele potketels, bedryf Loch Lomond ses unieke stilstaanders wat elemente van pot- en kolomdistillasie kombineer. Dit stel die distilleerders in staat om die liggaam en geurprofiel van hul spiritualieë fyn aan te pas, wat 'n werklik eiesoortige karakter tot gevolg het. Die distilleerdery het selfs sy eie kuipery, wat die vakmanne volle beheer oor die finale produk gee.

Hierdie noukeurige prosesse is duidelik in elke sluk van Loch Lomond 18. Gebottel teen 92 bewys en sonder koue filtrasie, bied hierdie uitdrukking 'n ryk en volronde ervaring. Die geure van heuning, boordvrugte en tabakblaar dans op die verhemelte, wat 'n kompleksiteit skep wat whisky-entoesiaste behaag.

Michael Henry, die meesterdistilleerder by Loch Lomond, het sy dankbaarheid uitgespreek vir die gesogte toekenning van The Whiskey Exchange. Hy het die distilleerdery se verbintenis tot geurskepping deur distillasie beklemtoon, deur die unieke spiritualieë van hul verskillende destilleerdes te gebruik en dit in Amerikaanse eikehoutvate te ryp.

Hierdie erkenning kom as die kersie bo-op 'n suksesvolle jaar vir Loch Lomond Whiskies, aangesien hulle talle medaljes by die San Francisco World Spirits-kompetisie huis toe geneem het. Die Loch Lomond 18 Year Old was boaan die lys en het ander uitsonderlike whiskies soos Glenglassaugh Sandend en Glenallachie 15 oortref.

Dit is opmerklik dat al vyf whisky's op die kortlys, insluitend die kampioen, onder $100 per bottel geprys word. Dit dien as 'n tydige herinnering dat jy uitsonderlike, goed verouderde enkelmout whisky kan vind sonder om die bank te breek.

Loch Lomond 18 Year Old is 'n verpersoonliking van die toewyding en kunssinnigheid wat in die skep van premium whisky gaan. Hierdie bekroonde uitdrukking verdien 'n ereplek in enige whiskyliefhebber se versameling.