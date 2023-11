CD Projekt kondig Mod Editor aan vir The Witcher 3: Wild Hunt, belowende nuwe kreatiewe moontlikhede vir aanhangers

CD Projekt, die bekroonde speletjie-ontwikkelaar, het onlangs 'n opwindende aankondiging gemaak wat aanhangers van The Witcher 3: Wild Hunt laat gons het van afwagting. In 'n twiet van The Witcher X/Twitter-rekening het CD Projekt planne onthul om 'n amptelike mod-redigeerder vir die speletjie vry te stel in 2024. Dit beteken dat spelers binnekort die vermoë sal hê om hul eie persoonlike inhoud te skep deur die speletjie se bestaande bates te gebruik.

Met hierdie mod-redigeerder sal aanhangers hul kreatiwiteit kan ontketen en heeltemal nuwe ervarings binne die wêreld van The Witcher 3 kan skep. Of dit nou is om vars take te ontwerp of bestaande inhoud te wysig, die moontlikhede vir storievertelling en spelaanpassing sal feitlik onbeperk wees. CD Projekt is gereed om die mod-redigeerder gratis vry te stel, om te verseker dat alle spelers toegang het tot hierdie opwindende kreatiewe gereedskap.

Terwyl die mod-redakteur tans slegs vir die rekenaarweergawe van die speletjie bevestig word, het CD Projekt nie die moontlikheid van konsole-ondersteuning in die toekoms uitgesluit nie. Bethesda se sukses om mod-ondersteuning na konsoleplatforms te bring, soos gesien met speletjies soos The Elder Scrolls 5: Skyrim, kan as inspirasie vir CD Projekt dien om hierdie opsie verder te verken.

Hierdie nuwe mod-redigeerder sal na verwagting vars lewe blaas in The Witcher 3, 'n speletjie wat reeds kritiese lof en 'n toegewyde aanhangerbasis ontvang het. Alhoewel CD Projekt tans op ander projekte fokus en geen planne het vir nuwe amptelike inhoud vir The Witcher 3 nie, sal die koms van die mod-redakteur 'n laan bied vir voortdurende innovasie en betrokkenheid vir die gemeenskap.

Terwyl aanhangers gretig op die volgende aflewering in The Witcher-reeks wag, wat op die vroegste in 2025 vrygestel word, sal die mod-redakteur as 'n heerlike afleiding dien. Daarbenewens het CD Projekt twee ander speletjies in die werke - 'n hervervaardiging van die oorspronklike Witcher en 'n multispeler-spin-off - hoewel die vrystellingdatums vir hierdie titels nog 'n paar jaar weg is.

The Witcher 3: Wild Hunt het spelers bekoor met sy enorme grootte en noukeurige aandag aan detail. Nou, met die bekendstelling van die mod-redakteur, sal aanhangers die krag hê om hul eie stories te vorm en nuwe avonture aan te pak in hierdie geliefde rolspel.

FAQ

1. Wat is 'n mod-redigeerder?

'n Mod-redigeerder is 'n instrument wat spelers in staat stel om inhoud binne 'n videospeletjie te skep en te verander deur die bestaande bates van die speletjie te gebruik. Dit stel gebruikers in staat om spel te pasmaak, nuwe take te skep en hul eie kreatiewe elemente by te voeg om die spelervaring te verbeter.

2. Sal die mod-redigeerder beskikbaar wees vir konsoles?

Tans word die mod-redakteur vir The Witcher 3: Wild Hunt slegs vir die rekenaarweergawe bevestig. CD Projekt het egter nie die moontlikheid van konsole-ondersteuning in die toekoms uitgesluit nie.

3. Wanneer sal die mod-redigeerder vrygestel word?

CD Projekt beplan om die mod-redakteur vir The Witcher 3: Wild Hunt in 2024 vry te stel. Die presiese vrystellingsdatum is nog nie aangekondig nie.

4. Hoeveel sal die mod-redigeerder kos?

Die mod-redigeerder sal gratis vrygestel word, wat alle spelers in staat stel om toegang te verkry tot die kreatiewe nutsgoed wat dit bied en te geniet.

