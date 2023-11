CD Projekt Red stel opgedateerde Mac-weergawes van The Witcher 1 en 2 vry

CD Projekt Red het 'n paar opwindende aankondigings gemaak vir aanhangers van The Witcher-reeks. Afgesien van die aankondiging van die toevoeging van 'n volledige mod-redakteur vir The Witcher 3, wat spelers in staat stel om hul eie take en inhoud te skep, het die ateljee ook The Witcher 1 en The Witcher 2 vir Mac-spelers opgedateer om die nuutste Apple Silicon-verwerkers te ondersteun.

Die nuut bygewerkte Mac-weergawes van hierdie klassieke RPG's is nou beskikbaar op alle platforms, insluitend die App Store, GOG en Steam. Die opdatering verseker dat The Witcher 1 en The Witcher 2 glad kan werk op die nuutste weergawe van macOS en die nuwe M-reeks verwerkers ten volle kan benut.

Die opgedateerde macOS-ondersteuning het veral 'n effense hak. As gevolg van die opdatering het die minimum vereistes vir beide speletjies verander, wat nou macOS 11.0 of nuwer vereis. Dit beteken dat ouer weergawes van macOS, soos OS X 10, nie meer ondersteun word nie. As jy 'n ouer Mac sonder 'n Apple Silicon-verwerker gebruik, is dit raadsaam om outomatiese opdaterings te deaktiveer om enige moontlike probleme te voorkom nadat die opdatering geïnstalleer is.

Alhoewel die opdatering verbeterde spelervarings vir Mac-gebruikers meebring, is dit belangrik om daarop te let dat The Witcher 3 nie 'n inheemse Mac-weergawe het nie. Derdeparty-programme soos Crossover stel Mac-spelers egter in staat om die speletjie op hul stelsels te geniet.

CD Projekt Red se verbintenis tot die opdatering en ondersteuning van sy speletjies op Mac-platforms strook met Apple se pogings om speletjie-ondersteuning op sy stelsels uit te brei. Hierdie opdatering verbeter nie net die spelervaring vir Mac-gebruikers nie, maar wys ook die ateljee se toewyding aan sy aanhangersbasis.

Algemene vrae (FAQ)

1. Kan ek die opgedateerde Mac-weergawes van The Witcher 1 en 2 op ouer weergawes van macOS speel?

Nee, die opgedateerde Mac-weergawes van The Witcher 1 en 2 vereis macOS 11.0 of nuwer. Hulle ondersteun nie meer ouer weergawes soos OS X 10 nie.

2. Waar kan ek die opgedateerde Mac-weergawes van The Witcher 1 en 2 vind?

Die opgedateerde weergawes is beskikbaar op verskeie platforms, insluitend die App Store, GOG en Steam. Jy kan die platform kies wat jou die beste pas.

3. Is The Witcher 3 beskikbaar vir inheemse spel op Mac?

Nee, The Witcher 3 het nie 'n inheemse Mac-weergawe nie. Programme soos Crossover laat Mac-gebruikers egter toe om die speletjie op hul stelsels te speel.