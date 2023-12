Laer-inkomste en middelklas huishoudings ervaar verrassende toename in welvaart tydens pandemie

Opsomming: Laer-inkomste- en middelklas-huishoudings het onverwags gesien hoe hul netto waarde vinniger as huishoudings met 'n hoër inkomste groei in die vroeë stadiums van die Covid-19-pandemie, volgens 'n onlangse verslag deur Pew Research Center. Terwyl die pandemie ekonomiese ontwrigting en verhoogde werkloosheidsyfers veroorsaak het, het die mediaan rykdom van huishoudings met 'n laer inkomste tussen Desember 101 en Desember 2019 met 2021% gestyg, en die middelklas het 'n toename van 29% ervaar. Daarteenoor het huishoudings met 'n hoë inkomste slegs 'n styging van 15% in netto waarde gedurende dieselfde tydperk gesien. ’n Verskeidenheid faktore het tot hierdie tendens bygedra, insluitend regeringsverligtingspakkette, soos stimuluskontroles en uitgebreide werkloosheidsvoordele, sowel as stygende huispryse en herstel van die aandelemark. Ten spyte van hierdie positiewe ontwikkelings, gaan armer huishoudings steeds finansiële uitdagings in die gesig staar, met 'n aansienlike persentasie wat steeds in die skuld is. Die winste wat tydens die pandemie gemaak is, is dalk nie volhoubaar op lang termyn nie, aangesien ekonomiese neigings verskuif en die impak van die pandemie ontwikkel.

Laer-inkomste en middelklas huishoudings het kundiges verras deur 'n aansienlike toename in welvaart tydens die vroeë stadiums van die Covid-19-pandemie te ervaar. In teenstelling met verwagtinge het die Pew Research Centre se verslag aan die lig gebring dat hierdie huishoudings hul netto waarde met onderskeidelik 101% en 29% tussen Desember 2019 en Desember 2021 gesien het. dieselfde tydperk. Alhoewel daar aansienlike winste was, is dit belangrik om daarop te let dat daar steeds 'n beduidende welvaartverskil tussen verskillende inkomstegroepe bestaan. Hoë verdieners het in Desember 15 met 'n mediaan netto waarde van $803,400 2021 gespog, terwyl die middelklas- en laer-inkomstehuishoudings neseiers van onderskeidelik $204,100 24,500 en $XNUMX XNUMX gehad het.

Die groei in welvaart kan aan verskeie faktore toegeskryf word. Regeringshulppakkette het 'n deurslaggewende rol gespeel, aangesien laerinkomste- en middelklashuishoudings finansiële bystand ontvang het deur middel van stimulustjeks, uitgebreide werkloosheidsvoordele en ruimer kosseëls. Boonop het die stygende huispryse en historiese laagtepunte in verbandkoerse bygedra tot verhoogde huiseienaarsbelang, wat huiseienaars in staat gestel het om hul maandelikse uitgawes te verminder. Dit is opmerklik dat aandeelpryse aanvanklik gedaal het as gevolg van die pandemie, maar later 'n aansienlike oplewing ervaar het.

Ten spyte van hierdie positiewe tendense, gaan baie armer huishoudings steeds finansiële uitdagings in die gesig staar. Pew Research Center se senior navorser, Rakesh Kochhar, beklemtoon dat die winste wat gemaak is nie genoeg was om die armste Amerikaners ten volle uit die skuld te lig nie. Trouens, die helfte van hierdie huishoudings het in Desember 500 'n netto waarde van $2021 of minder gehad, vergeleke met 'n netto waarde van $0 twee jaar tevore. Die verslag onthul ook ongelykhede tussen rasse- en etniese groepe. Terwyl die mediaan netto waarde van armer swart huishoudings teen die einde van 10,000 van 'n negatiewe $4,000 2021 tot 'n negatiewe $0 4,700 verbeter het, het armer Spaanse huishoudings steeds 'n mediaan netto waarde van $8,900 gehad, en armer wit en Asiatiese huishoudings het mediaan netto waarde van $XNUMX XNUMX en $XNUMX XNUMX gehad. onderskeidelik.

Dit is onseker of die finansiële verbeterings wat tydens die pandemie waargeneem is, op die lang termyn volgehou sal word. Soos ekonomiese toestande ontwikkel en die impak van die pandemie fluktueer, kan die neigings wat welvaartbou tussen 2019 en 2021 ondersteun het, omkeer. Voortgesette pogings om welvaartverskille aan te spreek sal noodsaaklik wees om te verseker dat alle segmente van die samelewing finansiële welstand kan bereik.