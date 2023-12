Skybound Games kanselleer The Walking Dead: Verraad, staak ontwikkeling

In 'n verrassende wending het Skybound Games en Other Ocean Interactive die kansellasie van The Walking Dead: Betrayal aangekondig, 'n multispeler-speletjie wat al byna drie maande in ontwikkeling was. Die projek sal vroeg volgende week van Steam verwyder word en teen 15 Desember heeltemal gesluit word.

Ten spyte van die aanvanklike opgewondenheid rondom die speletjie, het Skybound Games in 'n blogplasing erken dat hulle nie die lewendige gemeenskap van rugstekers wat hulle in die vooruitsig gestel het, kon kweek nie. Die kansellasie kom as 'n teleurstelling vir aanhangers wat gretig die sosiale misleiding en oorlewingselemente verwag het wat in The Walking Dead: Betrayal belowe is.

Die denotering van die speletjie op Steam op 1 Desember sal vergesel word van opdaterings op beide Steam en die amptelike TWD: Betrayal Discord-bediener, wat verseker dat diegene wat die speletjie gekoop het 'n volle terugbetaling sal ontvang. Hierdie skuif deur Skybound Games word gesien as 'n gebaar van welwillendheid teenoor teleurgestelde spelers.

The Walking Dead: Betrayal is tydens San Diego Comic-Con in Julie aangekondig as 'n speletjie waar tot agt oorlewendes die dooies sou afweer. Dit het spelers die keuse gebied om óf hul mede-oorlewendes te mislei óf saam te werk om die apokalips te oorleef. Ongelukkig kon die spel nie die aandag van die spelgemeenskap trek soos gehoop nie.

Hierdie onverwagte kansellasie dien as 'n herinnering aan die onsekere aard van spelontwikkeling en die uitdagings wat ontwikkelaars in die gesig staar om innemende ervarings te skep. Dit beklemtoon die belangrikheid van gemeenskapsbou en spelerstevredenheid in die sukses van multispelerspeletjies.

Terwyl aanhangers die nuus van The Walking Dead: Betrayal se kansellasie verwerk, ontstaan ​​vrae oor die toekoms van soortgelyke multispeler-titels en of ontwikkelaars die delikate balans tussen misleiding en samewerking waarna gamers smag, sal kan vind. Slegs tyd sal leer of toekomstige pogings sal leer uit die misstappe van hierdie noodlottige projek.