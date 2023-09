Bekendstelling van Super: The True-Blue Australian Lager deur Golden West Brewing Co.

Golden West Brewing Co., 'n handwerkbrouery gebaseer in Subiaco, Wes-Australië, het onlangs hul nuutste skepping onthul: Super, 'n eg-blou Australiese lager. Deur inspirasie te put uit 'n tyd toe die bestel van 'n bier beteken het om te kies tussen 'n volsterkte bier of 'n middelsterkte gouetjie, bring Super hulde aan die eenvoud en nostalgie van daardie era.

Super skink 'n skoon goue tint met 'n vrygewige kop, en lok bierentoesiaste met sy uitnodigende voorkoms. Op die neus spog die bier met 'n duidelike moutgeur, wat herinner aan die matte in die agterkamer van Perth se ikoniese lewendige musieklokaal, The Grosvenor, in die 1990's. Die aanvanklike slukkie bied 'n gladde en bevredigende ervaring, maar gaan gou oor na 'n heerlike balans van moutige bitterheid en 'n kraakvars afwerking.

Hierdie tinnie, of blikkiesbier, het reeds sy merk gemaak in die plaaslike biertoneel en het 'n silwermedalje by die 2023 Perth Royal Beer Show verwerf. Sy erkenning is welverdiend in ag genome sy vermoë om bierliefhebbers terug te vervoer na die goue dae toe Swanny, of Swan Gold middelsterkte, koning gekraai het.

Met 'n alkohol per volume (ABV) van 4.2 persent, is Super ook ideaal om met vriende te deel, wat die kameraadskap terugbring wat dikwels geassosieer word met die splitsing van 'n drankie. Geprys teen ongeveer $23 vir 'n vierpak, is hierdie tinnie nie net 'n smaak van nostalgie nie, maar ook 'n groot waarde vir handwerkbier-entoesiaste.

Dus, as jy smag na die dae van ouds toe bierkeuses eenvoudiger was en die fokus op kwaliteit en tradisie was, behoort Super deur Golden West Brewing Co. op jou radar te wees. Lig 'n glasie na Australiese vakmanskap en geniet hierdie eg-blou lager, wat 'n stewige gradering van 3.5 WA sonsondergange uit 5 verdien het.

Definisies:

– Tinnie: ’n Term wat in Australië gebruik word om na ’n blikkie bier te verwys.

– ABV: Alkohol volgens volume, 'n standaardmeting wat gebruik word om die alkoholinhoud in 'n drankie aan te dui.