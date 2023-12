THQ Nordic vertraag die vrystelling van Alone in the Dark-remake vir verdere verbeterings

THQ Nordic en ontwikkelaar Pieces Interactive het die besluit geneem om die hoogs verwagte Alone in the Dark-remake weer uit te stel, wat die vrystellingsdatum van 16 Januarie tot 20 Maart 2024 verskuif. Die skuif kom as 'n poging om die span meer tyd te gee vir fyn -instelling en om te verhoed dat onnodige druk op die ontwikkelingspan geplaas word oor die besige Kerstyd.

Die primêre motivering agter die vertraging, volgens THQ Nordic, is om te verseker dat die spel die verwagtinge van die spelgemeenskap oortref. Een van die faktore wat bydra tot die verhoogde afwagting is die uitsonderlike vertonings van die bekende Hollywood-akteurs David [Barbour] en Jodie [Comer], wat die hoofrolspelers in die spel sal vertolk.

Alone in the Dark bring hulde aan die baanbrekende oorspronklike en bied spelers die geleentheid om hulself te verdiep in die koue narratief wat gemaak is deur Mikael Hedberg, bekend vir sy werk oor SOMA en Amnesia: The Dark Descent. Die speletjie laat deelnemers toe om in die skoene van óf Edward Carnby te stap, wat tot lewe gebring is deur die talentvolle David Harbour van Stranger Things en Hellboy, óf Emily Hartwood, uitgebeeld deur Jodie Comer van Free Guy en Killing Eve. Hierdie herverbeelde klassieke oorlewingsgruwel-ervaring kombineer elemente van sielkundige gruwel met 'n suidelike gotiese atmosfeer.

Alhoewel spelers dalk gretig voel om die wêreld van Alone in the Dark te verken, kan hulle steeds hul nuuskierigheid bevredig deur die Grace in the Dark-voorwoord af te laai. Hierdie alleenstaande voorskou sal aanhangers 'n voorsmakie gee van wat hulle van die langverwagte vrystelling kan verwag.

Alone in the Dark word ontwikkel vir PlayStation 5, Xbox Series en PC via Steam, wat 'n visueel verstommende en meeslepende ervaring vir gruwelentoesiaste regoor die wêreld belowe. Met THQ Nordic se toewyding om 'n gepoleerde en uitsonderlike spelervaring te lewer, kan aanhangers verseker wees dat die wag die moeite werd sal wees.