THQ Nordic se Alone in the Dark Remake Delayed: More Time for Pools and No Crunch

Opsomming: THQ Nordic en ontwikkelaar Pieces Interactive het nog 'n vertraging aangekondig vir die komende Alone in the Dark-remake. Die vrystellingsdatum, wat aanvanklik na 16 Januarie 2024 herskeduleer is, is teruggeskuif na 20 Maart 2024. Die besluit is geneem om die span meer tyd toe te laat vir politoer en om enige potensiële verknorsing tydens die Kersvakansie te vermy.

In 'n poging om aan die verwagtinge van die gemeenskap te voldoen en te oortref, het THQ Nordic en Pieces Interactive hul begeerte uitgespreek dat die speletjie die uitstaande vertonings van die Hollywood-sterre David Barbour en Jodie Comer, wat die hoofrolspelers in die herverbeelde oorlewing uitbeeld, moet voldoen. gruwelspel.

Alone in the Dark, 'n huldeblyk aan die oorspronklike baanbrekende titel, nooi spelers om te delf in die spookagtige verhaal wat gemaak is deur Mikael Hedberg, bekend vir sy werk oor SOMA en Amnesia: The Dark Descent. Die speletjie bied 'n unieke perspektief aangesien spelers kan kies om óf Edward Carnby, gespeel deur David Harbour, óf Emily Hartwood, beliggaam deur Jodie Comer, te beliggaam. Die herverbeelde klassieke kombineer sielkundige gruwel met elemente van suidelike gotiek.

Terwyl die vrystellingsdatum uitgestel is, kan aanhangers wat gretig is om 'n voorsmakie van Alone in the Dark te kry, steeds smul aan die Grace in the Dark-proloog, wat beskikbaar is vir aflaai.

Die remake van Alone in the Dark word tans ontwikkel vir PlayStation 5, Xbox Series en PC via Steam. Die ontwikkelingspan wil verseker dat die speletjie die hoogste vlak van gehalte bereik en voldoen aan die verwagting van spelers wat angstig op die vrystelling daarvan wag.

