Voldoen die Tesla Model S Plaid die hype?

Toe die Tesla Model S die eerste keer in 2012 op die mark gekom het, was dit 'n speletjie-wisselaar. Dit het die wêreld gewys dat elektriese motors kragtig, luuks en opwindend kan wees. Maar vinnig vorentoe na 2021, en dinge het 'n wending geneem. Die jongste herhaling van die Model S, die Plaid, kry gemengde resensies en laat twyfel ontstaan ​​oor Tesla se ingenieursvernuf.

Die Model S Plaid spog met meer as 1,000 XNUMX perdekrag en beloof verbysterende versnelling. Die werklikheid voldoen egter nie aan verwagtinge nie. Road & Track se senior verslaggewer, Chris Perkins, beskryf sy ervaring om die Plaid te bestuur as “angswekkend”. Ten spyte van die indrukwekkende krag, het die Plaid nie die nodige onderstel-, stuur- en remvermoëns om dit doeltreffend te hanteer nie.

Perkins vergelyk die Plaid met Porsche se Taycan Turbo S, 'n direkte mededinger in die hoë-verrigting elektriese sedan-segment. Die Taycan Turbo S blink uit in terme van dinamika, met onberispelike stuur, uitsonderlike greep en foutlose remming. Porsche se verbintenis tot ingenieursuitnemendheid is duidelik in hul remmarteltoets, waar elke voertuig verskeie kere sonder probleme moet stop.

Aan die ander kant skiet Tesla tekort in hierdie verband, met dieselfde standaard remkomponente regoor die Model S-reeks. Kliënte het die opsie om op te gradeer na 'n koolstofkeramiekrempakket vir 'n ekstra $15,000 XNUMX, maar dit is 'n bykomende koste vir 'n veronderstelde vlagskipvoertuig. Sulke kompromieë dui op 'n gebrek aan aandag aan detail en kwaliteit ingenieurswese.

Mens kan argumenteer dat Tesla se fokus op ander projekte, soos die Cybertruck, hulpbronne afgelei het om die Plaid werklik uitsonderlik te maak. Elon Musk se braaf publieke persoonlikheid en omstrede aanlyn manewales dra verder by tot die skeptisisme rondom die Plaid se optrede.

So, is die Tesla Model S Plaid werklik voldoen aan die hype? Die antwoord blyk 'n besliste nee te wees. Terwyl die Model S eens as 'n baanbreker-voertuig beskou is, skiet sy jongste herhaling tekort op belangrike gebiede. Soos die spreekwoord sê, "jy sterf óf 'n held, óf leef lank genoeg om die skurk te word." Dit blyk dat laasgenoemde in die geval van die Model S Plaid gebeur het.

