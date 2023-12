Die Oekraïnse president, Volodymyr Zelensky, het aangekondig dat die Oekraïne kragtige lugverdedigingstelsels na Odesa, die land se strategiese graanhawe, ontplooi. Onlangse gebeure dui daarop dat dit nie 'n leë belofte is nie. ’n Ongeïdentifiseerde missiel het ’n Russiese bomwerper, die Sukhoi Su-24, oor Snake-eiland neergeskiet, wat na bewering vir ’n aanval op Odesa of een van die Oekraïne se rivierhawens beplan het.

Terwyl die besonderhede van die ammunisie wat deur die Su-24 gedra is, onbekend bly, is dit duidelik dat die Oekraïne se opgradering in lugverdedigingstelsels hulle moontlik 'n voorsprong bo Russiese magte gegee het. Dit is moontlik dat Oekraïnse lugverdediging nou verder strek as die reeks landaanvalmissiele wat tipies deur die Russiese Swartsee-vloot teen Odesa of die Donau-hawens gebruik word.

Die Oekraïense weermag het die skietery op sosiale media bevestig en tevredenheid uitgespreek oor die vernietiging van die Russiese bomwerper. Die Su-24 sluit aan by die lys van Russiese ongevalle, saam met die Moskva missiel-kruiser, wat gesink het nadat dit vroeër vanjaar deur Oekraïense anti-skip missiele getref is.

Voor hierdie onlangse ontwikkelings het die Oekraïne staatgemaak op S-300-oppervlak-tot-lug-missiele van Sowjet-oesjaar om Odesa te beskerm. Hierdie missiele het 'n reikafstand van tot 50 myl onder normale omstandighede. Met die nuwe lugverdedigingstelsels in plek, kan Oekraïnse missiele wat vanaf Odesa gelanseer word egter nou Russiese stralers tot so ver suid as Snake Island bedreig.

Dit dui daarop dat die nuut ontplooide lugverdedigingsbattery in Odesa uit Amerikaans vervaardigde Patriot-stelsels of langerafstand-weergawes van die basiese S-300 kan bestaan. Ongeag die presiese toerusting wat gebruik word, is dit duidelik dat die Oekraïne beduidende stappe gedoen het om sy verdedigingsvermoëns in die streek te verbeter.

Aangesien spanning tussen Oekraïne en Rusland steeds toeneem, is dit van kardinale belang om die ontwikkelende situasie te monitor en die potensiële impak wat hierdie opgegradeerde lugverdedigingstelsels op die magsbalans in die streek kan hê, te bepaal.