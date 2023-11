Valve's Steam Deck: Herwin die troon met nuwe opgraderings

Valve se hoogs verwagte handspelkonsole, die Steam Deck, het 'n triomfantelike terugkeer gemaak as die beste verkoop van die onderneming tot nog toe. Nadat hy die top -10 topverkoperslys van Steam tydelik afgeneem het, het die bekendstelling van die Steam Deck OLED en die daaropvolgende prysverlagings op ouer LCD -variante die handkonsole teruggedryf na die nommer een posisie, 'n prestasie wat nie in 'n geruime tyd bereik is nie.

Die Steam Deck OLED is 'n aansienlike vooruitgang teenoor sy voorganger sedert sy aanvanklike onthulling in Februarie 2022. Hierdie opgegradeerde weergawe spog met verskeie noemenswaardige verbeterings, insluitend 'n groter en meer bekwame 90 Hz OLED-paneel, 'n meer aansienlike battery, verbeterde draadlose konneksie, verbeterde haptiese terugvoer , en verhoogde basisbergingskapasiteit.

Terwyl die Steam Deck OLED 'n swakker SoC (System on a Chip) kan hê in vergelyking met mededingers soos die ROG Ally, getuig Tom's Hardware senior redakteur Andrew E. Freedman dat sy lewendige, hoëgehalte-skerm dit in 'n liga van sy eie plaas. Van nou af is die Steam Deck OLED en die Nintendo Switch die enigste handspeletjiekonsoles wat OLED-panele bied, wat gamers 'n meeslepende visuele ervaring bied.

Valve se strategie het nie opgehou om die opgegradeerde OLED-weergawe te onthul nie. Benewens die bekendstelling daarvan het die oorspronklike LCD-variante van die Steam Deck prysverlagings ondergaan, met die 64GB eMMC-model wat nou teen slegs $349.99 geprys is. Intussen is die NVMe 256GB en 512GB weergawes beskikbaar vir onderskeidelik $399 en $449. Vir spelers wat op soek is na nog meer besparings, verkoop Valve steeds Certified Refurbished LCD Steam Decks teen selfs groter afslag. Hierdie opgeknapte modelle is egter tans uit voorraad op die oomblik van skryf.

Met hierdie aanloklike aanbiedinge, is dit geen verrassing dat die Steam Deck sy troon as die topverkoper van Valve herwin het nie. Gamers wat voorheen huiwerig was weens die prys, kan nou die meer bekostigbare LCD -modelle koop, terwyl diegene wat 'n premium spelervaring soek, kan geniet in die Steam Deck OLED en sy pragtige vertoning.

Algemene vrae (FAQ)

