Die geheimsinnige lot van die Simpsons: Treffer en hardloop vervolg en die onbeantwoorde vrae

Die geliefde oopwêreld-speletjie, The Simpsons: Hit & Run, het aanhangers jare lank bekoor met sy unieke mengsel van humor en spel. Ten spyte van sy gewildheid en aanvraag vir 'n opvolg, het ontwikkelaars van die speletjie onlangs onthul dat 'n opvolgspeletjie nooit gerealiseer het nie, wat aanhangers en selfs die ontwikkelaars self laat kopkrap het.

In 'n onlangse onderhoud met MinnMax het programmeerders, vervaardigers, ontwerpers en uitvoerende vervaardigers betrokke by die oorspronklike speletjie hul verwarring en teleurstelling oor die kansellasie van die opvolg gedeel. Toe hy gevra is oor die redes agter die staking van produksie, het uitvoerende vervaardiger John Melchior met verwarring gereageer en gesê: "Ek weet nie."

Dit was werklik 'n bisarre besluit wat almal wat betrokke was laat kopkrap het. Melchior het verduidelik dat die oorspronklike speletjie se sukses gelei het tot 'n ooreenkoms van vyf speletjies met minder finansiering as wat die ontwikkelaars verwag het. Die besluit om produksie te staak het as 'n skok gekom, selfs vir Melchior se baas, wat die speletjie “op ’n silwerskottel” aan hulle oorhandig het.

Die oorspronklike speletjie, wat in 2003 deur Vivendi Universal Games vrygestel is, het 'n uitheemse sameswering in Springfield vertoon, met spelers wat betrokke was by verskeie soeke om die geheimsinnige gebeure te ontrafel. Een van die mees ikoniese aspekte van die speletjie was die Grand Theft Auto-geïnspireerde resiesmissies, wat aanhangers met graagte onthou.

Die beplande opvolger was bedoel om op die bestuurmeganika uit te brei deur die vermoë bekend te stel om voorwerpe van voertuie af te sleep. Ontwerper Darren Evenson het 'n prototipe genoem wat vir hierdie kenmerk ontwikkel is voordat die projek geskrap is. Buiten die prototipe en 'n los komplot was daar egter nie veel vordering gemaak nie.

Die ontwikkelaars het hul ongeloof uitgespreek oor die kansellasie van die projek, aangesien hulle in die vooruitsig gestel het dat The Simpsons: Hit & Run 'n franchise sou word. Vir hulle het 'n opvolgverhaal na 'n natuurlike progressie gelyk, maar dit is skielik van die tafel gehaal.

Een van die hooffaktore wat bygedra het tot die ondergang van die opvolg was Vivendi se versuim om die videospeletjieregte op The Simpsons te verseker. Interessant genoeg was die maatskappy suksesvol om die regte op ander gewilde franchises soos Buffy the Vampire Slayer te verkry. Uiteindelik het EA die videospeletjieregte in 2005 verkry; geen nuwe speletjie gebaseer op The Simpsons is egter sedert 2007 vrygestel nie.

Ter afsluiting, hoewel die hoop op 'n opvolg van The Simpsons: Hit & Run moontlik verbreek solank EA die regte op die franchise behou, kan aanhangers steeds hoop op 'n herbemeesterde weergawe van die oorspronklike speletjie. Die raaisels rondom die kansellasie van die opvolger maak aanhangers en ontwikkelaars steeds verwarrend, wat hulle laat wonder oor die moontlikhede wat kon gewees het.

FAQ

Sal daar ooit 'n opvolg van The Simpsons: Hit & Run wees?

Van nou af is 'n opvolger van The Simpsons: Hit & Run amptelik uitgesluit. Die speletjie se ontwikkelaars en aanhangers was verbaas oor die besluit om produksie te staak.

Hoekom is die vervaardiging van die vervolg gestaak?

Die presiese rede agter die kansellasie van die opvolger bly onbekend. John Melchior, uitvoerende vervaardiger, het verwarring oor die besluit uitgespreek en die finansiële beperkings van die ooreenkoms van vyf wedstryde as 'n bydraende faktor genoem.

Watter unieke kenmerke is vir die opvolger beplan?

Die beplande opvolger was daarop gemik om nuwe bestuursmeganika bekend te stel, wat spelers in staat stel om voorwerpe van voertuie af te sleep. Alhoewel 'n prototipe vir hierdie kenmerk ontwikkel is, is die projek uiteindelik gekanselleer, wat die omvang van die implementering daarvan onduidelik gelaat het.

Watter faktore het tot die opvolg se ondergang bygedra?

Een van die hooffaktore was Vivendi se versuim om die videospeletjieregte op The Simpsons te verkry, terwyl hy die regte op ander gewilde franchises soos Buffy the Vampire Slayer suksesvol verkry het. Hierdie mislukking het 'n beduidende rol gespeel in die besluit om die opvolg te kanselleer.