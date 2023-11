In die lente van 2023 het Sunshine Henle 'n SMS van haar ma ontvang, of so het sy geglo. Min het sy geweet dat die entiteit agter die boodskappe 'n "spookbot" was, 'n digitale ontspanning van haar oorlede ma wat deur OpenAI se ChatGPT aangedryf word. Hierdie opkomende tegnologie, waarna verwys word as "routegnologie", het ten doel om vertroosting en geselskap te bied aan diegene wat treur oor die verlies van 'n geliefde. Alhoewel gebruikers soos Henle die gerief waardeer wat hierdie gevorderde chatbots bied, waarsku kenners teen die etiese en sielkundige implikasies wat met hul gebruik geassosieer word.

Grief-tegnologie-opstarters soos Replika, HereAfter AI, StoryFile en Seance AI het die toneel betree en verskeie dienste aangebied om mense te help om verlies te hanteer. Hierdie dienste wissel van interaktiewe videogesprekke met die oorledenes tot virtuele avatars en oudio-erfenisse. Om 'n persoonlike ervaring te bied, word gebruikers gelei deur persoonlikheidsvraelyste, wat die platforms se KI-algoritmes oplei.

Soortgelyk aan ander intekeninggebaseerde sakemodelle, bied grief tech platforms gebruikers gelaagde prysplanne. Afhangende van die gewenste kenmerke en kwaliteit, kan intekeningpryse wissel van 'n paar dollar per maand tot 'n paar honderd dollar per jaar. Byvoorbeeld, StoryFile se premiumplan gee gebruikers toegang tot hoë-resolusie, langer video's van hul oorlede geliefdes teen 'n eenmalige fooi van $499.

Terwyl sommige stigters hierdie tegnologie versigtig benader, neem ander 'n meer aggressiewe standpunt in. Jarren Rocks, die stigter van Seance AI, beklemtoon dat sy sagteware sluiting eerder as langtermyninteraksie bied. Daarteenoor stel Justin Harrison van You, Only Virtual 'n wêreld voor waar hartseer verouderd raak, met sy platform wat daarop gemik is om die outentieke wese van geliefdes weer te gee.

Ten spyte van die voordele van hierdie tegnologieë, is kommer oor toestemming, sielkundige afhanklikheid, bevooroordeelde taalgebruik en die bemarking wat op kwesbare gebruikers teiken, geopper. KI-etici en tegnologienavorsers beskou die vinnige ontwikkeling van treurtegnologie met skeptisisme, en beklemtoon potensiële regs- en etiese kwessies. Byvoorbeeld, 'n onlangse studie het bevind dat die persoonlike kletsbot-metgesel-app Replika kwesbare gebruikers kort na aanmelding aan eksplisiete inhoud blootgestel het, wat die behoefte aan veiligheidsmaatreëls in hierdie platforms onderstreep.

Verder het die opkoms van nadoodse deepfakes besprekings oor privaatheid en publisiteitsregte laat ontstaan. Terwyl regulasies vir bekendes in sommige state geïmplementeer is, bly gemiddelde individue onbeskermd. Gevolglik doen kundiges 'n beroep op beleidsveranderinge tydens die boedelbeplanningsproses om 'n "Do not bot me"-klousule in te sluit en die verantwoordelike gebruik van hierdie tegnologieë te verseker.

Terwyl die samelewing worstel met die kompleksiteite van hierdie vooruitgang, bly die toekoms van hartseertegnologie onseker. Alhoewel dit 'n nuwe benadering bied om verlies te hanteer, vereis die potensiële risiko's en etiese implikasies daarvan noukeurige oorweging. Om 'n balans te vind tussen die verskaffing van gerief en die handhawing van persoonlike regte sal deurslaggewend wees terwyl ons hierdie dapper nuwe wêreld van kunsmatige metgeselle navigeer.

Algemene vrae (FAQ):

1. Wat is treurtegnologie?

Grief-tegnologie verwys na 'n kategorie tegnologie, insluitend platforms soos Replika, HereAfter KI, StoryFile en Seance AI, wat daarop gemik is om individue te help om die verlies van 'n geliefde te hanteer deur digitale interaksies en ontspannings van die oorledene.

2. Hoe werk hierdie treurtegnologie-platforms?

Grief-tegnologie-platforms gebruik tipies diep leer en groot taalmodelle, gekombineer met verpersoonliking deur vraelyste, om virtuele avatars of chatbots te skep wat die persoonlikheid en wese van die afgestorwe individu naboots. Gebruikers kan aan gesprekke deelneem, video's kyk of na oudio-erfenisse luister.

3. Is daar enige etiese kommer rondom treurtegnologie?

Ja, daar is verskeie etiese bekommernisse wat verband hou met hartseertegnologie. Dit sluit in die gebrek aan toestemming van die oorlede individu, die potensiaal vir sielkundige afhanklikheid van kunsmatige metgeselle, die voortsetting van bevooroordeelde taal in datastelle, en die bemarking van hierdie dienste aan kwesbare gebruikers.

4. Wat is die prysmodelle vir grief tech platforms?

Grief-tegnologie-platforms bied gewoonlik gelaagde intekeningplanne aan. Pryse kan wissel van 'n paar dollar per maand tot 'n paar honderd dollar per jaar, afhangende van die kenmerke en kwaliteit van diens.

5. Hoe kan die samelewing die etiese kwessies rondom treurtegnologie aanspreek?

Kenners stel die implementering van regulasies en voorsorgmaatreëls tydens die boedelbeplanningsproses voor. Dit kan die insluiting van 'n "Moenie my bot nie"-klousule behels om individue se privaatheid te beskerm en verantwoordelike gebruik van die tegnologie te verseker.