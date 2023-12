Die verskaffing van werknemerkeuse: die sleutel tot welstand in die werk-lewe

Volgens 'n onlangse verslag van Gympass en Northwell Health sit maatskappye steeds met die uitdaging om 'n werkreëling te vind wat by die voorkeure van beide werknemers en werkgewers pas. Die verslag, getiteld "State of Work-Life Wellness," het meer as 5,000 XNUMX voltydse werkers ondervra en gevind dat daar 'n eweredige verdeling was tussen diegene wat afgeleë, hibriede en kantoorwerk verkies het. Die studie dui daarop dat die sleutel tot geestelike welstand daarin lê om werknemers die vermoë te bied om hul werksomgewing te kies.

Navorsers het werkers vergelyk wat in hul voorkeuromgewing kon werk (“gepas” werkers) met dié wie se instellings vir hulle gekies is (“ongeewenaarde”). Die studie het bevind dat diegene wat die geleentheid gehad het om te kies, hoër produktiwiteit, laer stresvlakke, beter rus en groter tevredenheid met hul werkgewer ervaar het. Baie maatskappye implementeer egter steeds verpligte kantooropgawes, wat 'n beduidende gaping in werkplekwelstand skep.

Gympass se medestigter en HUB, Cesar Carvalho, beklemtoon die belangrikheid daarvan om werknemers se ontwikkelende behoeftes en behoeftes te voorsien deur sterk welstandsvoordele en buigsaamheid. Gympass self het 'n buigsaamheidsbeleid wat beide kantoor- en afgeleë werk omvat sonder om 'n spesifieke aantal dae of tyd in die kantoor te vereis.

Om werknemers toe te laat om 'n keuse in hul werksomgewing te hê, word lank reeds deur werkplekkundiges aanbeveel en is 'n hoeksteen van toekomstige werkneigings. Maatskappye wat 'n hibriede werkmodel implementeer, met 'n paar vereiste in-kantoordae per week, beperk steeds die voordele van verspreide werk vir werknemers en die maatskappy.

Die verslag beklemtoon ook die belangrikheid van welstand en geestesgesondheid vir werknemers. Die meerderheid respondente het gesê dat alle aspekte van hul welstand, insluitend beide fisiese en geestelike gesondheid, hul produktiwiteit by die werk beïnvloed. Werkers prioritiseer vandag hul welstand meer as ooit tevore, met 93% van die respondente wat sê dat dit net so belangrik is as hul salaris. Daarbenewens sal 87% van werkers dit oorweeg om 'n werk te verlaat wat nie hul welstand prioritiseer nie.

Om vorentoe te beweeg, is werknemers op soek na maatskappye wat hul welstand prioritiseer en hul werknemers se algehele tevredenheid en prestasie waardeer. Dit gaan verder as oppervlakkige byvoordele en vereis strukturele ontwerp wat die werknemer in die middel plaas. Om werknemerswelstand te prioritiseer is nie meer opsioneel nie, maar 'n kritieke belegging wat sal bydra tot werknemerstevredenheid en produktiwiteit op die langtermyn.