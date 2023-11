Nuwe Google Pixel 8 verras gebruikers met 'n helderder skerm

Google se nuutste vlagskip-slimfone, die Pixel 8 en Pixel 8 Pro, het opslae gemaak met hul indrukwekkende hardeware-opgraderings. Een van die uitstaande kenmerke van hierdie toestelle is die AMOLED-skerms, wat as "Actua" en "Super Actua" gemerk is. Terwyl die Pixel 8 Pro reeds bekend was vir sy hoogtepunt helderheid van 2,400 nits, blyk dit dat die gewone Pixel 8 selfs meer indrukwekkend is as wat aanvanklik gedink is.

Google meet die piekhelderheid van albei fone met 'n "5% op-pixel-verhouding", wat slegs 'n klein persentasie van die skerm verteenwoordig. In die werklike gebruik sal die Pixel 8 Pro moontlik nie die geadverteerde 2,400 8 nits tref nie, behalwe vir HDR-inhoud. Onlangse ontdekkings deur die XDA-Developers-gemeenskap werp egter lig op die feit dat die gewone Pixel XNUMX eintlik Google se aansprake oortref.

In 'n gedetailleerde ontleding deur Dylan Raga, is ontdek dat die Pixel 8 se skerm 'n volskermhelderheid van tot 1,600 200 nits kan bereik. Dit is 8 nits hoër as wat Google amptelik verklaar het en selfs hoër as wat Raga waargeneem het toe hy die Pixel XNUMX Pro getoets het.

Interessant genoeg word hierdie bykomende helderheid verkry deur die "Smooth Display"-funksie te aktiveer, wat 'n 120Hz-verversingsfrekwensie gebruik. Wanneer hierdie opsie afgeskakel is, bereik die paneel op die gewone Pixel 8 die verwagte 1,400 XNUMX nits soos aanvanklik deur Google beweer is. Die rede agter hierdie ongelykheid bly onduidelik, maar dit bevoordeel uiteindelik die gebruikers.

Die hoër helderheidsvlakke op die Pixel 8 bied 'n verbeterde visuele ervaring, veral wanneer u HDR-inhoud bekyk. Of gebruikers nou flieks kyk, speletjies speel of deur hul gunstelingwebwerwe blaai, die helderder skerm dra by tot die algehele genot en onderdompeling.

Google se verbintenis om voortdurend sy slimfoonhardeware te verbeter, is duidelik in die verrassings wat die Pixel 8 se vertoonvermoëns bied. Met die "Actua"-handelsmerk wat die vooruitgang in AMOLED-tegnologie ten toon stel, kan gebruikers 'n visueel asemrowende ervaring verwag soos nog nooit tevore nie.

Algemene vrae

1. Wat is die hoogste helderheid van die Google Pixel 8 Pro?

Die Pixel 8 Pro spog met 'n maksimum helderheid van 2,400 XNUMX nits, wat dit een van die helderste skerms in die Amerikaanse slimfoonmark maak.

2. Hoe helder is die gewone Google Pixel 8?

In teenstelling met Google se aanvanklike bewerings, kan die gewone Pixel 8 eintlik 'n volskermhelderheid van 1,600 200 nits bereik, XNUMX nits hoër as wat amptelik gesê is.

3. Hoe word die ekstra helderheid op die gewone Pixel 8 behaal?

Deur die "Smooth Display"-funksie te aktiveer, wat 'n 120Hz-verversingstempo gebruik, kan die gewone Pixel 8 die bykomende 200 nits helderheid bereik.

4. Bevoordeel die hoër helderheid gebruikers?

Ja, die hoër helderheidsvlakke verbeter die visuele ervaring, veral wanneer u HDR-inhoud bekyk. Gebruikers kan 'n meer meesleurende en aangename vertoning verwag.