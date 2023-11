Kry 'n gratis slim gloeilamp met die nuutste Echo Show 5 vir sy 8ste bestaansjaar

Amazon vier die 8ste bestaansjaar van sy stemassistent, Alexa, deur afslagpryse op 'n reeks Alexa-geaktiveerde toestelle aan te bied. Alhoewel daar verskeie goeie aanbiedings beskikbaar is, is een wat uitstaan ​​die aanbod van 'n gratis Sengled-kleurslimgloeilamp wanneer jy die derde-gen Echo Show 5 koop. Hierdie slimskerm is tans beskikbaar teen sy allerlae prys van $39.99, 'n afslag van $69.99. Alternatiewelik kan jy die Echo Show 5 op sigself koop vir $39.99, 'n $50 afslag.

Die Echo Show 5 het 'n 5.5-duim-skerm wat so kompak is soos sy voorganger, maar met aansienlike verbeterings kom. Die nuwe luidsprekerstelsel lewer duideliker klankgehalte en dubbele bas, wat 'n meer meeslepende oudio-ervaring bied. Dit het ook opgedateerde mikrofone en verbeterde verwerkingskrag. As 'n Alexa-geaktiveerde toestel laat die Echo Show 5 jou toe om jou slimhuistoestelle te beheer, alarms te stel, nuusberigte te kry en verskeie ander take uit te voer.

Moenie hierdie geleentheid misloop om 'n gratis slim gloeilamp te kry en die voordele van die nuutste Echo Show 5 teen 'n afslagprys te geniet nie. Hierdie aanbod is beskikbaar by Amazon, Best Buy en Target.

Vrae:

V: Wat is die ooreenkoms vir Amazon se 8ste bestaansjaar viering van Alexa?

A: Jy kan 'n gratis Sengled-kleur slim gloeilamp kry wanneer jy die derde-gen Echo Show 5 koop.

V: Hoeveel kos die derde-gen Echo Show 5?

A: Die Echo Show 5 is tans beskikbaar teen sy lae prys van $39.99.

V: Wat is die verbeterings in die nuutste Echo Show 5?

A: Die nuwe Echo Show 5 beskik oor opgedateerde mikrofone, 'n luidsprekerstelsel wat dubbel die bas en duideliker klankgehalte lewer, en verbeterde verwerkingskrag.

V: Wat kan jy met die Echo Show 5 doen?

A: Die Echo Show 5 is 'n Alexa-geaktiveerde toestel wat jou toelaat om slimhuistoestelle te beheer, alarms te stel, nuusberigte te kry en verskeie take uit te voer.