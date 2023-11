Ubisoft stel 'n nuwe standaard: vinnig-stuur-snittonele is 'n speletjie-wisselaar

Ubisoft het 'n opwindende kenmerk in sy komende mobiele plunder-skietspeletjie, The Division Resurgence, onthul. Alhoewel vinnige voorstuur-snitskerms nie 'n baanbrekende konsep is nie, is dit 'n kenmerk wat vandag selde in speletjies gesien word. Hierdie speletjie-wisselaar het spelers gretig laat uitsien na die vrystelling van die speletjie in 2024, met die hoop dat dit 'n standaardinsluiting in alle toekomstige videospeletjies word.

Deur die vermoë per ongeluk te ontdek, het spelers gevind dat hulle deur lang snittonele in The Division Resurgence gejaag het met net 'n eenvoudige aanraking op die skerm. Of dit nou 'n karakter is wat stil loop of oormatige dialoog oor 'n missie is, spelers kan nou deur hierdie tonele waai, tyd bespaar en die speletjie aangenamer maak.

Alhoewel dit in die meeste speletjies 'n opsie is om snytone heeltemal oor te slaan, is daar dikwels 'n begeerte om elke stukkie kennis en karakterontwikkeling te vang. Die vinnige-vorentoe-funksie in The Division Resurgence voorsien in hierdie behoefte, wat spelers in staat stel om selektief deur dele van die snitskerms te spoed. Hierdie klein dog impakvolle kenmerk is nie net 'n uitkoms vir spelers wat die storie vinnig wil voortbeweeg nie, maar ook ideaal vir diegene wat op mobiele toestelle speel, wat die buigsaamheid bied om die spel op enige oomblik af te sluit.

Ubisoft se verbintenis tot die verbetering van spelerervaring is prysenswaardig. Deur die vinnige-vorentoe-opsie in The Division Resurgence bekend te stel, het hulle 'n nuwe standaard in die dobbelbedryf gestel. Spelers is nou gretig om te sien dat hierdie kenmerk in toekomstige Ubisoft-speletjies geïmplementeer word, soos The Division 3 en The Division Heartland.

Die afwagting is tasbaar, en aanhangers van Ubisoft se speletjies kan nie anders as om te smag na die gerief en genot wat die aanstuurfunksie meebring nie. Met Ubisoft voorop, kan ander speletjie-ontwikkelaars kennis neem en dit oorweeg om hierdie speletjie-veranderende kenmerk in hul eie skeppings in te sluit.

Vrae:

V: Is The Division Resurgence die eerste wedstryd wat 'n vinnig-aanstuur-snitskermfunksie het?

A: Nee, sommige JRPG's en ander speletjies het soortgelyke kenmerke in die verlede ingesluit.

V: Kan ek snytone heeltemal oorslaan in The Division Resurgence?

A: Ja, soos die meeste speletjies, laat The Division Resurgence spelers toe om snytone heeltemal oor te slaan as hulle wil.

V: Wanneer sal The Division Resurgence amptelik begin?

A: Die speletjie is tans in beta-toetsing en sal na verwagting in 2024 bekendgestel word.