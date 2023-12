Milwaukee Zoo Seals sê totsiens terwyl uitstalling verskuif weens finansiële beperkings

Die Milwaukee County-dieretuin het die naweek afskeid geneem van sy geliefde robbe, wat die einde van hul 33-jarige ampstermyn by die dieretuin aandui. Die besluit om die robbe te hervestig is aangekondig deur Ocean Connections, Inc., die bestuurder van die rob- en seeleeuprogramme, weens finansiële probleme waarmee die dieretuin te kampe het.

In September het Laura Pedriani, die direkteur van bemarking en kommunikasie by die Milwaukee County-dieretuin, "moeilike finansiële besluite" as die rede vir die skuif genoem. Die uitstalling, wat al dekades lank in werking was, het uitgebreide opknappings vereis om in werking te bly. Ongelukkig het die dieretuin nie die nodige fondse vir hierdie opknappings gehad nie, wat gelei het tot die besluit om die robbe te hervestig.

Die robbe sal nou by Ocean Connections-susterfasiliteite in Hershey, Pennsylvania en Myrtle Beach, Suid-Carolina gehuisves word. Hierdie hervestiging sal die volgehoue ​​versorging en welstand van die robbe verseker wat besoekers by die Milwaukee County-dieretuin al jare lank bekoor het.

Dit is belangrik om daarop te let dat die hawerobhabitat, wat nie deur Ocean Connections bestuur word nie, steeds regdeur die jaar oop sal bly. Besoekers sal steeds die geleentheid hê om hierdie fassinerende wesens te sien en oor hul habitat en gedrag te leer.

Die besluit om die robbe te hervestig beklemtoon die finansiële uitdagings wat dieretuine en natuurlewe-organisasies in die gesig staar. Aangesien hierdie fasiliteite daarna streef om die beste sorg vir hul diere te bied, moet soms moeilike besluite oor befondsing en bedryfskoste geneem word. Danksy die pogings van Ocean Connections sal die robbe egter steeds 'n veilige en gemaklike tuiste hê waar hulle kan floreer en besoekers kan vermaak.