Buitengewone 1833 Leonid Meteor Show boei die Verenigde State

In 1833 was die Verenigde State getuie van 'n onvergeetlike hemelse gebeurtenis - die Leonid Meteor Show. Hierdie skouspelagtige meteorietreën het in die nag van 12-13 November plaasgevind, verstomende toeskouers toe meteore die naghemel met briljante lig gevul het. Ooggetuies het die gesig vergelyk met vallende sneeuvlokkies, terwyl koerante dit as 'n "reën van sterre" beskryf het. Inheemse Amerikaanse stamme het daarna verwys as "die nag toe die sterre geval het". Die stortreën het 'n geskatte 240,000 70,000 meteore oor 'n tydperk van nege uur opgelewer, met tot XNUMX XNUMX verskietende sterre wat binne net een uur oor die lug gestreep het.

Terwyl baie individue hulle verwonder het oor die asemrowende vertoning, was ander gevul met 'n gevoel van vrees en naderende ondergang. Sommige het geglo dat hierdie verskynsel 'n teken was van die Bybelse apokalips en dat die wêreld besig was om tot 'n einde te kom. 'n Boer in die suide, in 'n toestand van skrik, het dekking onder sy huis gesoek sonder om eers die moeite te doen om homself te klee. Die stigter van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae, Joseph Smith, het die meteorietreën geïnterpreteer as 'n bevestiging van die naderende koms van Armageddon.

Alhoewel die einde van die wêreld nie plaasgevind het nie, het die Leonid-meteoorreën van 1833 'n deurslaggewende rol gespeel in die ontwikkeling van moderne meteoor-astronomie. Hierdie gebeurtenis het wetenskaplikes geïnspireer om die oorsaak agter die meteorietreën te bestudeer en te verstaan. In 1834 het Yale-professor Denison Olmsted die gebeurtenis omvattend nagevors en sy bevindinge in die American Journal of Science and Arts gepubliseer. Hy het voorgestel dat meteore van buite die aarde se atmosfeer ontstaan ​​het. Hierdie baanbrekende navorsing het gelei tot verdere ondersoeke na die verband tussen komete en meteorietreën.

Die 1833 Leonid-meteorietreën het ook 'n blywende kulturele impak gelaat. Die ontsagwekkende vertoning is uitgebeeld in kunswerke en gravure, wat die verbeelding van mense aangegryp het vir geslagte wat kom. Die belangrikheid van hierdie gebeurtenis kan nie oorskat word nie, aangesien dit 'n keerpunt in ons begrip van hemelverskynsels was en die weg gebaan het vir toekomstige ontdekkings op die gebied van sterrekunde.