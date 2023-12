In 'n opwindende aankondiging deur Falcom, is die hoogs verwagte 20ste herdenkingtitel van die Trails RPG-reeks onthul as The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria. Hierdie nuwe aflewering, wat in 2024 in Japan bekendgestel sal word vir ongespesifiseerde platforms, sal beslis aanhangers van die franchise boei.

Die spel speel af in die jaar 120X, waar 'n verskriklike profesie deur die bekende C. Epstein die einde van die Zemuriese vasteland voorspel. Soos "X Day" nader, word 'n groot orbal-vuurpyl voorberei vir lansering vanaf 'n militêre basis in die Kunlun-reeks. Die wêreld hou asem op en verwag wat anderkant die lug en aan die einde van die vasteland lê. Te midde van hierdie spanning word individue, insluitend 'n jong "Spriggan", saamgetrek in die geheimsinnige land Ored. Sal hul reis die toekoms van Zemuria vorm?

Die Trails-reeks het lof verwerf vir sy meesleurende wêreldbou en epiese storielyn, en het meer as 7.5 miljoen kopieë wêreldwyd verkoop. Die storie, wat begin het in The Legend of Heroes: Trails in the Sky, het voortgegaan deur verskeie titels, soos Trails from Zero, Trails to Azure, Trails of Cold Steel, Trails into Reverie, en Trails through Daybreak. In hierdie 20ste herdenking-uitgawe kan spelers 'n dramatiese wending in die verhaal verwag wat hulle op die punt van hul stoele sal laat.

Terwyl spesifieke platforms nog bekend gemaak moet word, kan aanhangers 'n blik kry op The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria deur die eerste skermkiekies wat deur Falcom vrygestel is. Met pragtige beeldmateriaal en 'n belofte van 'n boeiende avontuur, is hierdie komende RPG gereed om 'n speletjie-wisselaar vir die Trails-reeks te wees.

Ten slotte, The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Vaarwel, O Zemuria gaan 'n nuwe era van Trails-speletjies inlui, wat 'n onvergeetlike ervaring beloof waarna aanhangers gretig gewag het. Bly ingeskakel vir verdere opdaterings oor hierdie hoogs verwagte titel.