The Last of Us Part 2 Remastered Bevestig Ellie se van

Die hoogs verwagte herbemeesterde weergawe van The Last of Us Part 2 sal op 5 Januarie 19 op PlayStation 2024-konsoles verskyn. Hierdie verbeterde weergawe van die speletjie bring nie net verbeterde grafika en bykomende kenmerke nie, maar dit bevat ook 'n beduidende onthulling oor een van sy hoofkarakters.

Volgens berigte het 'n Reddit-gebruiker met die naam tomdurnell 'n klein detail in 'n lokprent vir die speletjie se nuwe roguelike-modus gesien. Op Ellie se ruimtepak kan 'n naamplaatjie gesien word wat lees “E. Williams.” Dit is die eerste bevestiging in die spel van Ellie se van, ten spyte van die inligting wat reeds deur Neil Druckmann, medepresident van Naughty Dog, en in ontwerpdokumente en die Japannese speletjie-handleiding bekend gemaak is.

Interessant genoeg is dit nie die eerste keer dat The Last of Us-franchise etlike jare wag voordat dit 'n karakter se van bevestig nie. In The Last of Us Part 2 was dit eers toe dat aanhangers verneem dat Joel se van Miller was, sewe jaar ná die vrystelling van die oorspronklike speletjie.

Die ruimtepak wat Ellie in die herbemeesterde weergawe gedra het, sal ook beskikbaar wees as 'n kostuum in die nuwe No Return roguelike-modus. Spelers sal die geleentheid kry om deur golwe van vyande op verskeie kaarte te veg en die rol van Ellie, Dina en ander hoofkarakters aan te neem, met die bykomende kinkel van wilde en gekke kostuums.

Benewens die Geen Terugkeer-modus en die insluiting van Ellie se van, bied The Last of Us Part 2: Remastered 'n magdom ander kenmerke vir spelers om te geniet. Dit sluit in drie verlore vlakke met ontwikkelaarkommentaar, kitaarvryspel, grafiese verbeterings, DualSense-integrasie, en meer.

Diegene wat reeds die oorspronklike speletjie op PS4 besit, sal die opsie hê om op te gradeer na die PS5-weergawe teen 'n klein fooi van $10, en stoorlêers van die vorige weergawe kan maklik ingevoer word.

Namate die vrystellingdatum vir The Last of Us Part 2 Remastered nader kom, verwag aanhangers gretig die geleentheid om terug te duik in hierdie aangrypende post-apokaliptiese wêreld en die geheime wat op hulle wag te ontbloot.