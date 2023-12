Ellie se achternaam is uiteindelik bekend gemaak in The Last of Us Part 2 Remastered

In 'n hoogs verwagte herbemeesterde weergawe van The Last of Us Part 2, wat op 19 Januarie 2024 vrygestel word, is 'n opwindende ontdekking gemaak oor die speletjie se protagonis, Ellie. Die oorspronklike speletjie het aanhangers in spanning gelaat oor Ellie se van, maar dit is uiteindelik in die herbemeesterde uitgawe bevestig.

Terwyl hy deur 'n lokprent vir die nuwe roguelike-modus geblaai het, het 'n Reddit-gebruiker met die naam tomdurnell 'n klein detail raakgesien wat hul aandag getrek het. Dit was 'n naamplaatjie op Ellie se ruimtepak, skaars sigbaar maar leesbaar as "E. Williams.” Hierdie ontdekking is die eerste in-game bevestiging van Ellie se volle naam.

Interessant genoeg het Naughty Dog, die ontwikkelaar van The Last of Us Part 2, voorheen Ellie se van bekend gemaak deur onderhoude met mede-president Neil Druckmann en in ontwerpdokumente en die Japannese speletjiehandleiding. Dit is egter die eerste keer dat dit werklik in die spel self gewys word.

Die herbemeesterde weergawe van die speletjie stel die No Return roguelike-modus bekend, waarin spelers deur golwe van vyande oor verskillende kaarte kan veg terwyl hulle geleidelik kragtiger word. As 'n bonus sal Ellie se ruimtepak in hierdie modus as 'n kostuum beskikbaar wees, wat spelers in staat stel om 'n bietjie kreatiewe vryheid te geniet met karakteraanpassing.

The Last of Us Part 2: Remastered bring nie net die speletjie na die PlayStation 5 nie, maar bevat ook verskeie bykomende kenmerke. Dit sluit in drie verlore vlakke met ontwikkelaarkommentaar, kitaarvryspel, grafiese verbeterings, DualSense-integrasie, en meer. Spelers wat reeds die speletjie op PlayStation 4 besit, kan teen 'n klein fooi na die PlayStation 5-weergawe opgradeer.

Aanhangers van The Last of Us-reeks kan uiteindelik ’n einde maak aan die bespiegeling rondom Ellie se van. Met die komende vrystelling van die herbemeesterde weergawe, sal spelers 'n kans kry om dieper in Ellie se wêreld te delf en nuwe aspekte van haar karakter te ontbloot.