Naughty Dog kanselleer ontwikkeling van The Last of Us Online Multiplayer Game

Naughty Dog, die videospeletjie-ateljee wat bekend is vir sy spogspeletjie The Last of Us, het die kansellasie van sy hoogs verwagte aanlyn-multispeler-weergawe van die speletjie aangekondig. Die besluit het gekom nadat die ateljee besef het dat die ontwikkeling van The Last of Us Online aansienlike hulpbronne sou verg, wat moontlik toekomstige enkelspeler-weergawes van die speletjie sou vertraag.

In 'n verklaring wat Donderdag vrygestel is, erken Naughty Dog die afwagting rondom die projek, maar het die moeilikheid uitgespreek van hul besluit om die ontwikkeling daarvan te staak. Die ateljee het die behoefte om hulpbronne "vir die komende jare" te verbind as 'n deurslaggewende faktor in hul keuse genoem. Hulle moes besluit om 'n uitsluitlike lewendige diensspeletjieateljee te word of om aan te hou fokus op die enkelspeler-narratiewe speletjies wat Naughty Dog se erfenis gedefinieer het. Uiteindelik het die ateljee laasgenoemde opsie gekies.

Die ontwikkeling van The Last of Us Online het begin saam met die skepping van die enkelspeler-opvolger, The Last of Us Part II, wat in 2020 vrygestel is. Aanhangers van die speletjie het begin vermoed die aanlyn weergawe was in die moeilikheid toe 'n opdatering is in Mei gedeel en verklaar dat die speletjie meer tyd nodig het vir die beste moontlike uitkoms.

The Last of Us is 'n kritiek-bekroonde speletjie wat die reis volg van 'n bedroefde pa en 'n tienermeisie wat deur 'n postapokaliptiese Amerika navigeer. Die sukses daarvan het gelei tot 'n HBO-televisieaanpassing in 2023, wat talle Emmy-toekennings benoemings ingepalm het.

Die kansellasie van The Last of Us Online was veral teleurstellend vir aanhangers van The Last of Us Factions, 'n beperkte in-speletjie aanlyn multiplayer-ervaring wat beskikbaar was in sekere vrystellings van die speletjie. Die reaksie van die speletjiegemeenskap aanlyn was gemeng, met sommige wat ondersteuning uitgespreek het vir die ateljee se fokus op nuwe enkelspelerspeletjies, terwyl ander die waargenome gebrek aan versiendheid gekritiseer het.

Naughty Dog se besluit dui op 'n verskuiwing in hul prioriteite, en beklemtoon hul toewyding om boeiende enkelspelerspeletjies te lewer eerder as om die wêreld van aanlyn-multispeler te waag. Aanhangers kan uitsien na toekomstige enkelspeler-ervarings van die bekende ateljee.