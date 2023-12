Stoute hond kanselleer Last of Us Online om op enkelspelerspeletjies te fokus

Naughty Dog, die bekende speletjie-ontwikkelingsateljee agter The Last of Us-franchise, het die moeilike besluit geneem om die ontwikkeling van The Last of Us Online, 'n ambisieuse multispelerprojek, te staak. Die ateljee het die teleurstelling erken wat hierdie nuus vir aanhangers van The Last of Us Factions-multispelergemeenskap kan bring, maar het duidelikheid verskaf oor hoekom hulle tot hierdie besluit gekom het.

In 'n verklaring het Naughty Dog verduidelik dat die toewys van hulpbronne aan inhoud na-bekendstelling vir The Last of Us Online hul vermoë sou belemmer het om toekomstige enkelspelerspeletjies te ontwikkel, wat die hoeksteen van hul nalatenskap was. Die ateljee het besef dat die multispeler-span baie moeite gedoen het om 'n unieke en belowende ervaring te skep, maar namate die omvang van die projek duidelik geword het, het hulle voor 'n belangrike keuse gestaan. Hulle moes óf verbind tot 'n lewendige diensspeletjiemodel óf voortgaan om hul narratief-gefokusde enkelspelerspeletjies te prioritiseer.

Naughty Dog het aanhangers verseker dat hulle verskeie nuwe ambisieuse enkelspelerspeletjies in ontwikkeling het, hoewel spesifieke besonderhede nie op hierdie stadium bekend gemaak is nie. Hierdie besluit versterk hul toewyding om meeslepende en boeiende ervarings te lewer wat die ateljee 'n kragbron in PlayStation se eersteparty-ateljees gemaak het.

Dit is nie die eerste terugslag vir The Last of Us Online nie. Vroeër vanjaar is ontwikkeling afgeskaal weens 'n interne hersiening, en onlangse verslae van afleggings het aangedui dat die projek opgehou is. Nou, Naughty Dog het bevestig dat hy nie meer The Last of Us Online sal nastreef nie, en kies eerder om op hul bewese sterkpunte te fokus.

Die ateljee se volgende vrystelling, The Last of Us Part 2 Remastered, sal op 19 Januarie 2024 vir PlayStation 5 bekendgestel word.

Naughty Dog se besluit om enkelspelerspeletjies te prioritiseer beklemtoon hul toewyding om ryk vertellings en meeslepende storievertel-ervarings te lewer. Aanhangers kan toekomstige titels verwag wat die ateljee se sterk nalatenskap handhaaf, terwyl hulle grense verskuif en spelers boei met hul innoverende spel.