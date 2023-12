Buffelbelastingbetalers kan stewige koste in die gesig staar in $43 miljoen skikking

opsomming:

'n Onlangse skikking van $43 miljoen vir 'n vrou wat in 2020 deur 'n polisiebeampte se sportnutsvoertuig verlam is, kan Buffalo-belastingbetalers uiteindelik selfs meer kos. Die Buffalo Common Council se Finansiële Komitee het aanbeveel om 'n $43 miljoen verband uit te reik om die skikking te dek, met bykomende uitgawes wat die totaal moontlik nader aan $50 miljoen kan stoot. Om dit te akkommodeer, beplan die stad om tussen $9 miljoen en $10 miljoen jaarliks ​​oor die volgende vyf jaar toe te ken om die hoof- en rentebetalings op die verband te dek. As dit goedgekeur word, sal hierdie nedersetting die stad se grootste tot nog toe word.

Artikel:

Buffalo-belastingbetalers maak gereed vir verreikende impak ná skikking van $43 miljoen

Buffelbelastingbetalers is toenemend bekommerd oor die potensiële koste wat hulle in die gesig kan staar as gevolg van 'n onlangse skikking waarby 'n vrou betrokke is wat deur 'n polisiebeampte se SUV verlam is. Die skikking, wat 'n aansienlike $43 miljoen beloop, word tans hersien en kan 'n selfs groter uitgawe vir die stad Buffalo tot gevolg hê, wat moontlik $50 miljoen in totaal kan bereik.

Die Buffalo Common Council se Finansiële Komitee het die uitreiking van 'n $43 miljoen verband aanbeveel om die skikkingsbedrag te dek. Hierdie verband sal oor die loop van vyf jaar terugbetaal word, met die stad wat 'n aansienlike jaarlikse bedrag van tussen $9 miljoen tot $10 miljoen opsy sit, spesifiek om die hoof- en rentekoste te dek. Die beleggings- en skuldbestuursbeampte in die Buffalo-kontroleur se kantoor, Gregg Szymanski, het hierdie finansiële reëlings bevestig.

Sou hierdie skikking goedgekeur word, sal dit ongetwyfeld die grootste word wat die stad nog ooit in die gesig gestaar het. Buffelbelastingbetalers, wat reeds deur verskeie munisipale uitgawes belas word, is met reg bekommerd oor die moontlike impak op hul finansiële welstand. Gesprekke is aan die gang oor moontlike maatreëls om die impak te versag en 'n regverdige verdeling van hierdie koste te verseker.

Ten spyte van die moontlike hoofpyne wat Buffels-belastingbetalers in die gesig staar, is dit van kardinale belang om voldoende vergoeding te prioritiseer vir die slagoffer, Chelsea Ellis, wat met lewensveranderende beserings gelaat is. Terwyl besprekings en onderhandelinge voortduur, is sleutelbelanghebbendes bewus van die noodsaaklikheid om 'n delikate balans tussen finansiële verantwoordelikheid en die ondersteuning van diegene wat deur sulke voorvalle geraak word, te vind.

Ter opsomming, terwyl die skikking van $43 miljoen vir Chelsea Ellis 'n belangrike stap in die rigting van geregtigheid is, is Buffalo-belastingbetalers deeglik bewus van die potensiële laste wat hulle as gevolg daarvan kan verduur. Die stad word nou gekonfronteer met die komplekse uitdaging om fiskale verantwoordelikheid te handhaaf terwyl hulle hul verpligtinge nakom teenoor diegene wat deur amptelike wangedrag beseer is.